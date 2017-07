OUELLET, Jacqueline

(Jackie)



Subitement, à Laval, le 30 juin 2017, à l’âge de 76 ans est décédée Mme Jacqueline Ouellet.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Alyre, Jean-Guy, Annette, Raymonde, Micheline, Alain, Lise, Richard Diane et leurs conjoint(e)s, ses nombreux neveux et nièces tant aimés, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:Le samedi 8 juillet dès 10h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 14h au salon même.Au lieu de fleurs des dons à la fondation qui lui tenait à cœur opération enfants soleil seraient appréciés.