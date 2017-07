ROBERTSON, Lyse



À Ste-Agathe-des-Monts, le 27 juin 2017, à l'âge de 67 ans est décédée Lyse Robertson, fille de Juliette Trottier et de feu Bill Robertson.Elle laisse dans le deuil son fils Sean; ses soeurs Aline, Denise (Jacques Perodeau) et Carole (Philippe Dame); son frère Claude (Michele); ses neveux et nieces; ses tantes; ses cousins et cousines; sa belle-soeur Jane et son neveu Bradley; ainsi que de nombreux amis.Familles et amis sont priés de se réunir au salon:580, RUE MAIN ST.ALEXANDRIA(613) 525-3400le samedi 8 juillet 2017 de 9h30 à 10h30. La célébration eucharistique aura lieu en l’Église St. Martin de Tours, Glen Robertson le samedi 8 juillet, 2017 à 11h00. Une réception suivra dans la salle paroissiale.Les dons commémoratifs faits au Société canadienne du cancer seraient appréciés par la famille.Condoléances / Dons / Hommages peuvent être faits en ligne à www.glengarryfuneralhome.com