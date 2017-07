BERMINGHAM, Élaine



À sa résidence de Lachute, le 22 juin 2017, est décédée madame Élaine Bermingham à l’âge de 62 ans.Elle laisse dans le deuil ses sœurs et frères, Alanna, Edmund (Lise Lacelle), Terrence et Johanne (Roch Lacelle).Outre sa famille, elle laisse également dans le deuil Denise et Linda Lachance (famille avec qui elle a vécu les 40 dernières années de sa vie), ainsi que les frères et sœurs Lachance.Elle quitte également beaux-frères et belles-sœurs, plusieurs neveux et nièces, de nombreux ami(e)s et collègues de travail.La famille recevra les condoléances le samedi 8 juillet 2017 à partir de 12h suivi des funérailles à 13h en l’église Ste-Anastasie, 174 rue Béthanie, Lachute (Québec) J8H 2M1.Roland Ménardwww.salonrolandmenard.net