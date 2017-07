BRUNET, Yvon



À l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal, le 21 juin 2017, est décédé à l’âge de 71 ans, M Yvon Brunet, époux de Mme Denise Blais. Il a été garagiste à Lachute pendant 45 ans.Prédécédé par son fils Éric (Nathalie Houle), il laisse dans le deuil son petit-fils Guillaume, ses soeurs Irène (feu Antonio Gauthier), Cécile (feu Lauré Demers) et Carmen (feu Jacques Joly), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 8 juillet 2017 à 10h15 en l’église Ste-Anastasie, 174 rue Béthanie, Lachute QC J8H 2M1. La famille sera présente à compter de 9h30 à l’église afin de recevoir vos condoléances. Direction:ROLAND MÉNARDwww.salonrolandmenard.net