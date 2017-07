bières et fromages

La bière, peut-être plus encore que tout autre alcool, s’acoquine très facilement à une dégustation de fromages. Ses bulles et son amertume rafraîchissent le palais des matières grasses entre les bouchées. Les arômes fruités prononcés de certains houblons de même que les notes caramélisées de certaines familles s’amourachent facilement des angles confits et cristallisés des fromages vieillis. Que l’on parle de bière ou de fromage, la vaste étendue des saveurs de ces deux mondes offre tellement de combinaisons possibles que la recherche de l’âme sœur devient un projet tout à fait réalisable.

4 accords à essayer

Tante Tricotante Photo courtoisie

Micro du Lac-Saint-Jean, à Saint-Gédéon

Louis d’Or

Fromagerie du Presbytère, à Sainte-Élizabeth-de-Warwick

Pourquoi c’est bon: Deux produits savoureux et d’intensité comparable. La bière comme le fromage se montrent assez fruités et font donc front commun au départ. Les notes épicées et miellées de la bière font ressortir les sucres noisettés du fromage jusqu’à ce que les bulles vigoureuses nettoient et assèchent la finale.

Sentinelle Photo courtoisie

Dieu du Ciel !, à Saint-Jérôme

Mozarella de Bufflonne

Maciocia, à Saint-Charles-sur-Richelieu Montréal

Pourquoi c’est bon: Deux produits d’une grande fraîcheur. La texture laiteuse et d’une rare finesse de ce fromage mérite un produit en subtilité avec de fins houblons herbacés remplaçant la feuille de basilic et le filet d’huile d’olive qui lui suffiraient autrement. Les céréales craquantes remplissent toutefois le rôle du morceau de pain qu’on aurait pu servir comme à côté.

La Polissonne Photo courtoisie

Voie Maltée, à Chicoutimi

Bleu Bénédictin

Abbaye Saint-Benoît, à Saint-Benoît-du-Lac

Pourquoi c’est bon: L’intensité aromatique d’un bleu bien veinuré s’amourache facilement des sucres et rares sont les bières qui en offrent autant que les vins d’orge dont cette excellente interprétation au corps suave et aux saveurs profondément caramélisées et fruitées.

Porter baltique Photo courtoisie

Les Trois Mousquetaires

Chèvre Noir

Agropur, à Saint-Damase

Pourquoi c’est bon: Les fromages de chèvre sont parfois difficiles à accorder, mais l’intensité d’un cheddar vieilli du Chèvre noir nécessite une bière racée et complexe. La Porter baltique, liquoreuse, bien fruitée et plus acidulée que la moyenne des bières noires répond bien aux notes caprines acidulées et salées.

Le saviez-vous ?

Certaines bières fermentent grâce à des levures au caractère si fort et fermier qu’elles sont capables de tenir tête aux plus percutants des fromages fermiers. Portez attention aux bières contenant la mention Brett ou Brettanomyces lorsque vous cherchez un «adversaire» de taille à vos munster-géromé et autres époisses.

► David Lévesque Gendron et Martin Thibault sont les auteurs de Les saveurs gastronomiques de la bière (Druide, 2013), sacré meilleur livre sur la bière aux Gourmand Awards, gagnant du premier prix littéraire Mondial de la Bière, gagnant d’une médaille d’or au concours des livres culinaires canadiens de Taste Canada et finaliste pour le prix Marcel-Couture. David est aussi copropriétaire de Microbrasserie Vox Populi et Martin chapeaute la gamme Coureurs des Boires brassée chez Oshlag.