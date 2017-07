PLANTE, Julien



À Magog, le 2 juillet 2017, à l'âge de 87 ans, est décédé Monsieur Julien Plante, époux de feu Catherine Robert.Il laisse dans le deuil sa fille Nathalie, son frère André, ses belles-soeurs Simone Lemyre, Hélène Janelle et Rita Clément, son amie Lorraine Chartrand, ses anciens collègues de travail et amis, ainsi que plusieurs neveux, nièces et parents.La famille vous accueillera le vendredi 7 juillet 2017 de 19h à 22h ainsi que le samedi 8 juillet de 9h à 11h au complexe funéraire Saint-François d'Assise, Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien E., Montréal.Une cérémonie suivra à 11h en la chapelle du Complexe.La famille tient à remercier sincèrement l'équipe et le personnel du 6e étage du CSSS de Memphrémagog, celle du 8e étage du CHUS Fleurimont ainsi que celle du Havre des Cantons.En guise de sympathies, des dons à la fondation du CHUS seraient appréciés par la famille.