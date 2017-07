BRASSARD, Bastien



13 juin 1998 - 28 juin 2017À St-Eustache, le 28 juin 2017, est décédé Bastien Brassard.Il laisse dans le deuil sa mère Karine et son père David, son frère et ses soeurs, sa grand-mère Diane, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le samedi 8 juillet de 11h à 18h, suivi d'un hommage au salon.