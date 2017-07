MALETTE, Gerry (Gérald)



Le 30 juin 2017, à l’âge de 66 ans, est décédé Gerry Malette. Il est allé rejoindre son fils Bryan, son frère André et sa sœur Debbie.Il laisse dans le deuil son épouse Ginette Ducharme, ses enfants Vicky (Marc) et Joey, son petit-fils Jessy (Rachel), sa soeur Diane (Serge), ses beaux-frères et belles-soeurs Manon (Roland), Danielle (Joe), Jean (Michèle) et Céline (Marc), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 8 juillet 2017 à 11h, en l’église Ste-Anne-de-Bellevue (1, rue de l’Église). La famille recevra les condoléances dès 10h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Québécoise du Cancer seraient appréciés.