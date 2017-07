BONIN, Marcel



À Laval, le jeudi 29 juin 2017 est décédé, à l'âge de 84 ans, Marcel Bonin époux de Diane Fortin.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Kirke), Pierre (Francine) et Ginette, ses petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 8 juillet 2017 de 13h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Maison de Soins Palliatifs de Laval seraient appréciés.