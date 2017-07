AYOTTE, Lucien



Au CHSLD Ste-Catherine, le 2 juillet 2017, à l’âge de 85 ans, est décédé M. Lucien Ayotte, de St-Constant, époux de Mme Pierrette Lemaître.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre, Alain (Lucie), Stéphane, François (Lyne), Pascal (Mélanie) et Dany, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants et plusieurs parents et amis.Il a été confié au:180 RUE ST-PIERREST-CONSTANT, QCTel : 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le vendredi 7 juillet 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h, le samedi 8 juillet à compter de 9h suivi des funérailles à 11h à l’église paroissiale de St-Constant, inhumation au cimetière du même endroit.