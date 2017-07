DESAUTELS, Gaétane

(née Coron)



À Saint-François (Laval), le 30 juin, est décédée à l'âge de 95 ans, Mme Gaétane Coron Desautels, épouse de feu Jacques Desautels.Outre ses enfants Luc (Monique Lamy), Louise (Gilles Prud'homme), ses petits-enfants Mariane et Audrey (Jean-Raymond Simard) ainsi que ses arrière-petits-enfants Mathilde, Edmond et Henri; elle laisse dans le deuil Gérard Huard, son fidèle compagnon des 26 dernières années et sa soeur Camille (feu Roger Beaulieu).La famille recevra les condoléances par courriel auou en personne le vendredi 7 juillet, à partir de 10h30 en l'église de Saint-Vincent-de-Paul (Laval) où les funérailles seront célébrées à 11 heures.Merci au personnel du Centre d'hébergement Champlain de Saint-François.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Cité de la Santé serait apprécié.