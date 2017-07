Combinaison gagnante

L’union fait la force. On en a eu la preuve mercredi soir alors que Joss Stone et Melissa Etheridge ont fait équipe pour faire vibrer la Place des arts avec leurs rythmes soul, rock et blues. Deux grandes voix, un spectacle inoubliable.

La fougue de Melissa Etheridge

Melissa Etheridge a prouvé une fois de plus mercredi qu’elle est née pour la scène. La rockeuse de 56 ans a puisé allègrement dans son plus récent album, Memphis Rock and Soul, mais ce sont ses hits de première heure tels que I Want to Come Over qui ont suscité les réactions les plus vives chez les fans.

Le charme de Joss Stone

Impossible de résister au charme de Joss Stone. La chanteuse britannique a réchauffé la scène de manière exemplaire en début de soirée avec des titres tels que The Look of Love, Super Duper Love et Son of a Preacher Man livrés avec aplomb et finesse, mais également son humour et sa candeur. On craque.

Des univers complémentaires

Joss Stone et Melissa Etheridge ont beau avoir des univers musicaux bien distincts et différents, elles ont prouvé qu’ils peuvent très bien cohabiter le temps d’une soirée. Au moment d’aller sous presse, on attendait toujours que leurs univers se rencontrent, un duo étant prévu vers la fin de la soirée.

Fans chaleureux

Les deux chanteuses ont été accueillies en véritables reines mercredi soir par une salle Wilfrid-Pelletier pleine à craquer, bruyante et visiblement très (très) enthousiaste. Elle s’est d’ailleurs levée d’un bond pour accueillir Melissa Etheridge dès son entrée sur scène, peu de temps après 21 h 10. « Merci Montréal, vous êtes vraiment au boutte ! » a lancé la rockeuse.

Le verdict

Généreuses et très en voix, les deux chanteuses ont su se montrer à la hauteur des attentes, laissant repartir à la fin de la soirée près de 3000 fans conquis. On se souviendra longtemps du passage de mesdames Stone et Etheridge dans la métropole.