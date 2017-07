Comment calculer le 4 % d’indemnités de ses vacances

On entend souvent parler de gens qui quittent un emploi et qui reçoivent un chèque un peu inattendu, qui représente leurs vacances accumulées, communément appelé « le 4 % ». Comment se calcule-t-il ?

Bien souvent l’employé reçoit son chèque en n’ayant aucune idée de la façon dont il fut calculé et, plus surprenant encore, plusieurs employeurs ne savent pas calculer cette indemnité prévue par la loi.

L’année de référence et le nombre d’années de service continu

Les vacances s’acquièrent pendant une période de 12 mois consécutifs, qu’on appelle période de référence. Ainsi, en travaillant, vous accumulez des vacances auxquelles vous avez droit. Le calcul est simple. Pour chaque mois travaillé, vous avez droit à une journée de vacances. Puis, lorsque vous avez une année complète chez le même employeur, automatiquement vous avez droit à 2 semaines de vacances chaque année. Lorsque vous avez 5 ans d’ancienneté chez votre employeur, vous avez droit à 3 semaines de vacances.

Au jour de votre départ (que ce soit un départ volontaire, un congédiement ou autre), vous avez droit à un chèque représentant les vacances accumulées que vous n’avez pas encore prises.

Pour calculer son 4 %, il faut retenir les notions suivantes :

Période de référence (période de 12 mois habituellement du 1er mai au 30 avril) ;

Salaire brut (votre salaire annuel) ;

Service continu (période durant laquelle vous êtes au service de votre employeur) ;

Pour calculer votre 4 %, vous devez multiplier votre salaire brut sur 1 an (période de référence) par 4 %. Si votre « service continu » est de plus de 5 ans chez votre employeur, alors ce sera 6 %. Par contre, il faudra déduire de ce montant les vacances que vous avez déjà prises. Ainsi, si vous avez droit à 2 semaines de vacances, et que vous en avez déjà prise une dans la même année, au jour de votre départ vous aurez droit à la moitié de votre 4 %, donc 2 %.

Il est important de savoir que votre employeur doit vous remettre votre indemnité de congé en un seul versement. Si vous travaillez à temps partiel, vous avez droit à l’indemnité pour la même durée, mais elle sera calculée en fonction de votre salaire brut pendant votre période de référence.

Personnes qui n’ont pas droit au congé annuel ou à l’indemnité de congé

Certaines personnes n’ont pas droit à un congé annuel ou à l’indemnité de congé. C’est le cas des étudiants employés dans une colonie de vacances ou dans un organisme sans but lucratif à vocation sociale ou communautaire. C’est aussi le cas des stagiaires qui bénéficient d’un programme de formation professionnelle reconnu par une loi. Enfin, les agents d’immeuble, les représentants d’un courtier ou d’un conseiller en valeurs mobilières, les vendeurs d’assurances et les experts en sinistre, lorsqu’ils sont entièrement rémunérés à commission, n’y ont pas droit.

Conseils