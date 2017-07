Congédiée à cause de son cancer?

LONGUEUIL – Une femme de Longueuil reproche à son employeur de l’avoir mise à pied parce qu’elle souffre d’un cancer du sein.

Carole Lévesque, 53 ans, travaillait comme adjointe administrative depuis trois ans pour un courtier en entreprise de la ville de Mont-Royal.

Cependant, en septembre 2016, son médecin l’a mise en arrêt de travail et elle a dû s’absenter pour subir des traitements de chimiothérapie pour traiter son cancer.

Mme Lévesque, qui nous a fait part de son histoire via la page Facebook de TVA Nouvelles, comptait bien retourner au travail dès janvier 2018. Elle dit avoir eu toute une mauvaise surprise quand elle a appelé son patron, le 5 mai dernier, qui lui a annoncé qu’elle n’avait plus son emploi.

«J’étais très fière de retourner au travail faire mes 15 heures par jour, à Mont-Royal, ça prend trois heures aller-retour. Imaginez... puis il me met dehors. J’ai raccroché, puis je me suis mise à pleurer», a-t-elle raconté à TVA Nouvelles.

Depuis, elle a porté plainte pour discrimination. Elle a également demandé l'aide de la Fondation du cancer du sein du Québec pour la soutenir dans cette épreuve. Elle a également recouru aux services d'une psychologue parce qu'elle ne voulait pas s'«écrouler».

Contacté par notre journaliste, son employeur Robert Martel a dit qu’il ne souhaitait pas accorder d’entrevue à la caméra. Il a engagé un employé pigiste pour remplacer sa seule employée.

On compte de plus en plus de cas de ce genre. L'organisme Au bas de l'échelle, qui défend les travailleurs non syndiqués, dit que sur 713 dossiers ouverts cette année, au moins 200 concernaient des congédiements pour des raisons de santé. À la Commission des droits de la personne, ce sont 57 % des dossiers qui sont liés à des situations du même genre.