Davantage de feux chandelles et de voies réservées pour les bus

Des travaux pour de nouveaux feux chandelles et une voie réservée pourrait débuter dès cet automne.

En octroyant deux contrats, totalisant plus de 1,2 million de dollars, la Société de transport de Montréal (STM) autorise le début des travaux préliminaires pour l’implantation de mesures préférentielles pour bus (MPB).

Parmi les travaux liés à ces contrats, on compte l’installation d’une voie réservée pour autobus sur le boulevard Maurice-Duplessis, entre les rues Langelier et Armand-Chaput. Actuellement cette artère ne possède pas de voies réservées. Une voie cyclable pour vélo s’apparentant à celle déjà en place sur la rue Viau sera aussi installée.

Il y aura également l’implantation de plusieurs feux prioritaires sur quatre artères importantes des villes liées de Montréal. Notamment sur les rues Sherbrooke et Notre-Dame Est dans Westmount et Montréal Est puis sur les boulevards Saint-Jean dans Pointe-Claire et des Sources dans Dollard-Des-Ormeaux.

Les travaux pour ces MPB devraient débuter cet automne et se poursuivront probablement en 2018 estime Philippe Schnobb, président de la STM. « Tout ça va nous aider à atteindre notre objectif de 375 km de mesures préférentielles d’ici la fin de l’année », ajoute-t-il.