De 7 à 10 M$ de plus de contraventions

La nouvelle réglementation sur la vitesse annoncée mardi par le maire Denis Coderre pourrait rapporter environ 7 M$ à 10 M$ de plus qu’avant grâce aux contraventions, selon les estimations d’un ex-policier.

« Avec une limite de vitesse plus basse, c’est logique d’affirmer que davantage de constats d’infraction seront remis puisqu’il y a plus de chances d’être fautif », signale Paul Laurier, ancien policier à la Sûreté du Québec et aujourd’hui vice-président technologie chez Artemis Renseignement.