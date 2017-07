AUDY, André



À Montréal, le 28 juin 2017, à l’âge de 79 ans, est décédé M. André Audy, conjoint de Mme Françoise Péloquin.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants André Jr et Marie-Eve (Mark), ses petites-filles Alexe, Laurence, Clodie et Andrée-Anne, ses frères Roland (Rolande) et Claude (Francine), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents, amis et bénévoles.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:3198 RUE ONTARIO ESTMONTRÉAL, H1W 1P2514-527-4126 www.tsansregret.comle vendredi 7 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 8 juillet dès 9h30.Les funérailles auront lieu samedi à 11h en l’église Nativité de la Ste-Vierge.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont seraient appréciés.