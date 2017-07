GUINDON, Fernand



À la maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges, le 22 juin 2017, à l’âge de 81 ans, est décédé Fernand Guindon.Il laisse dans le deuil ses enfants, Mario (Annick), Daniel (Suzette), Éric, Dominic, Chantal et Karine (Stéphane), ses petits-enfants, Vincent, Étienne, Takhisis, Maëlla et Luca, ses frères et soeurs, Annette, Ronald, Michel, Lucien et Suzanne, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, le samedi 8 juillet 2017, de 10h à midi et de 13h à 15h :RIGAUDwww.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles seront célébrées le samedi, 8 juillet 2017, à 15h, en l’église Ste-Madeleine-de-Rigaud, suivies de l’inhumation au cimetière Très-St-Rédempteur.Des dons à la maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges seraient appréciés.