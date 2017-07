SMITH, Ackroyd



À Laval, le 27 juin 2017, est décédé M. Ackroyd Smith à l'âge de 86 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Cecile Auclair Smith, ses enfants Linda, Louise, et son petit-fils Christopher et amis.Selon les volontés de M. Smith, il sera incinéré et une cérémonie en sa mémoire sera faite ultérieurement dans l'intimité.