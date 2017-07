L'HEUREUX, Mariette



De Sainte-Thérèse, le 30 juin 2017, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Mariette L'Heureux.Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Gilles), Louise, Monique (Bert), Normand (Jacinthe), Jean-François (Ann), ses amours de petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères Jean-Claude (Madeleine) et Michel, ses soeurs Angèle, Noëlla (Gilles), Madeleine et Thérèse (Maurice), ses neveux et nièces ainsi que ses précieux amis.Elle laisse également dans le deuil Vincent Granger (Colette), Raymond Granger (Nathalie), Lucie Granger (Guy), Benoit Granger (Martine), ainsi que leurs enfants et petits-enfants.Madame L'Heureux a oeuvré dans son milieu en tant que femme d'affaires, commissaire d'école et conseillère municipale.Nous souhaitons souligner la compétence, la délicatesse et le respect de tous les membres du personnel de l'hôpital Cité de la Santé qui ont accompagné notre mère.Elle sera exposée le jeudi 6 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le vendredi 7 juillet dès 9h30 au:418, BOUL. LABELLE (angle autoroute 640)ROSEMÈREUne réunion de prières aura lieu au salon même le vendredi à 11h.Des dons à la Fondation Cité de la Santé seraient appréciés.