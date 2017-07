GODFRIND (née Christin)

Francine



À L'Épiphanie, le 30 juin 2017, à l'âge de 63 ans, est décédée Mme Francine Christin, épouse de Rolland Godfrind.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son frère Serge (Ginette), sa soeur Jeannette, ses beaux-frères Michel (Suzanne) et Fernand, de nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 7 juillet 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h au:371, L'ANGE-GARDIENL'ASSOMPTION450-589-5505 www.guilbault.infoet le samedi 8 juillet ouverture du salon à compter de 9h. Les funérailles seront célébrées à 10h en l'église de L'Assomption.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation québécoise du cancer ou à la Fondation de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur serait apprécié.