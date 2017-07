Elle a repris goût à la vie grâce au centre jeunesse

Une adolescente qui a retrouvé le droit chemin en centre jeunesse en avait assez de se faire juger et veut lancer le message qu’elle et ses amies « ne sont pas des folles ».

« À mon ancienne école, les gens savaient que je venais d’un centre jeunesse. Ils me regardaient tout le temps comme si je n’avais pas ma place dans la société », raconte Léa (nom fictif), 16 ans, en entrevue au Journal.

Elle et toutes les filles de son unité d’un centre jeunesse de Montréal ont participé au projet d’exposition 12 chambres à soi. Chacune a écrit une lettre à la main racontant des éléments de son parcours. Les 12 tableaux ont été distribués dans des cafés et restaurants, et se retrouvent affichés sur des palissades à plusieurs endroits de la ville.

Les centres jeunesse ont eu mauvaise presse l’an dernier après une série de fugues médiatisées. Parfois dépeints comme des passoires qui peinent à protéger les filles de l’exploitation sexuelle, pour certaines, comme c’est le cas de Léa, ils représentent plutôt un endroit où elles peuvent se reconstruire.

Léa avait 14 ans quand sa vie a pris un mauvais tour. Après avoir connu des problèmes familiaux à la maison, elle s’était mise à avoir de mauvaises fréquentations. « Je n’allais plus à l’école, je ne respectais pas les règles, je me foutais un peu de tout. » Sans avoir le statut de jeune contrevenante, elle a été placée en centre jeunesse pour lui permettre de rentrer dans « le droit chemin », explique-t-elle.

Et cela a fonctionné. « Ici, je me suis fait des amies et j’ai repris goût à la vie », a-t-elle écrit dans sa lettre, où elle dessine de petits cœurs à la place des points sur ses « i ».

« Quand une fille avait des problèmes, on trouvait une solution tout le monde ensemble. » Les éducatrices prenaient le temps de « gratter les bobos », dit-elle.

Pas si différentes

Reste que le regard que les gens posent sur elle lui a souvent fait mal. Les filles de son unité ont choisi de s’adresser au grand public pour changer les perceptions. Léa était d’ailleurs terrifiée quand elle a été envoyée en centre jeunesse, bercée par les histoires voulant que toutes celles qui y passent finissent à la rue ou droguées.

« On m’avait avertie : ‘‘ tu vas te faire des ennemis ’’ [...] J’avais peur de me faire toucher, de me faire massacrer », a-t-elle écrit.

« Mais ce ne sont pas toutes les filles qui sont en centre jeunesse qui finissent [mal], rectifie-t-elle. Dans le fond, on n’est pas si différentes. Ça aurait pu arriver à tout le monde. C’est juste qu’on a eu plus de difficulté dans certains aspects de notre vie [...] On n’est pas des folles. »

Préjugés

« Vivre avec des préjugés semblables, c’est lourd à porter quand tu as 14 ans », explique Emily Laliberté, idéatrice du projet pour Funambules Médias.

« Ce sont des préjugés qui les empêchent d’avancer. Mais quand je les écoute, je ne vois pas de différence entre moi et ces filles-là. Je ne viens pas d’un endroit bien différent, avec des parents bien différents et je n’ai pas fait des choix si différents », illustre-t-elle.

Il y a trois semaines, Léa a quitté le centre jeunesse pour retourner dans sa famille, où les choses se passent très bien, se réjouit-elle.

Elle commencera bientôt son quatrième secondaire. Elle rêve de devenir avocate pour défendre des jeunes qui ont un parcours semblable au sien.