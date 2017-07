Gros drame entre Rob Kardashian et son ex Blac Chyna

Le couple instable composé de Rob Kardashian et Blac Chyna fait encore des siennes sur les réseaux sociaux.

Sur Instagram, Rob Kardashian a publié des photos très osées de son ex, maintenant indisponibles sur ses réseaux, et a lancé une série d’allégations à propos de la mère de son enfant, Dream. Il accuse Blac Chyna de l’avoir trompé, de prendre de la drogue et d’avoir subi une chirurgie plastique post-partum en secret pour perdre du poids (qu'il aurait payé).

Instagram

Instagram

Robert Kardashian Junior est même allé jusqu’à publier des vidéos de Chyna en train d’embrasser l’homme au cœur de ce triangle amoureux, un rappeur surnommé Ferrari.

Instagram

Instagram

Ce dernier aurait texté Rob pour obtenir de l’argent afin de payer les factures de Blac Chyna.

Instagram

Il accuse au passage son ex de l'avoir trompé à de multiples reprises avec différents hommes. De son côté, Blac Chyna n’a également pas été tendre envers Rob, l’accusant sur Snapchat de l’avoir battue.

La situation est d’autant plus triste qu’un enfant est pris dans cette guerre entre les deux parents qui ne semble pas vouloir se terminer bientôt...