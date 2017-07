J'ai survécu à l'explosion de Mégantic

J’ai longtemps hésité avant d’écrire ce texte. Pourquoi mon histoire serait-elle plus importante que celle d’une autre? Je ne viens même pas de Mégantic. Je n’avais pas envie d’avoir l’air présomptueuse.

Sauf que revivant la gamme d’émotions par laquelle je suis passée, il m’est impossible d’être silencieuse quand arrivera le 6 juillet de chaque année.

Bref, j’étais là et à 1h14 cette nuit, ça fera quatre ans.

Mise en contexte

Je n’étais pas là pour représenter un média, en fait, je ne m’imaginais même pas un jour travailler pour un média. Ça ne me traversait pas l’esprit.

En 2013, j’avais amorcé un programme de cuisine française professionnelle à l’ITHQ. J’avais alors 22 ans et l’insécurité me guettait; j’avais passé le plus clair des dernières années à me demander ce que j’allais faire de ma vie. Trop d’intérêts. Ben oui, c’est plate de même.

Sauf que mon cours de cuisine était différent. Je me sentais enfin bien, enfin à ma place. Faire de la cuisine à longueur de journée? Je pouvais difficilement te nommer de plus belles choses que ça.

Au terme des six premiers mois en cuisine, je me devais de choisir un stage que j’accomplirais pendant l’été. Je voulais changer d’air, quitter Montréal, quitter la Rive-Sud, j’ai donc entrepris des recherches de stage à Québec et... à Mégantic.

J’ai jeté mon dévolu sur Mégantic où m’attendait mon emploi dans les cuisines d'une auberge à Frontenac, Les Victorines du Lac (à littéralement 2 minutes de voiture du centre-ville de Mégantic).

Photo Facebook

Ça me plaisait : environnement calme, petite salle et l’opportunité d’apprendre à mon rythme. C’était plus loin, j’étais célibataire et franchement blasée de mon année 2012... Vendu!

J’ai donc paqueté ma Yaris et j’ai pris le large, en ayant un semblant de sentiment s’apparentant à de l’émancipation et à du «je vous emmerde tous».

«Je vais avoir la paix sale», que je me disais.

Le grand départ

Avant de partir, j’avais pris soin de choisir mon logement. Avant que ma patronne me mette en contact avec une de ses connaissances qui louait une chambre, je cherchais un appartement où déposer mes bagages pour l’été.

Le 3 et demi situé sur la rue Papineau en face du Musi-Café étant au-dessus de mon budget, j’avais décidé de prendre une chambre, située à plus ou moins 300 mètres en haut de la voie ferrée, dans un semi-détaché.

Malgré les premiers jours difficiles, je m’étais liée d’amitié avec quelques personnes, des collègues et des amis de connaissances. Chaque jour pour aller au travail, je passais sur la voie ferrée et je devais souvent attendre une vingtaine de minutes que le train passe pour continuer ma route.

«À’ quantité de pétrole qui passe icitte, ça va sauter un moment donné.»

Photo Agence QMI

Photo Agence QMI

C’était le bruit qui courait en ville, mais c’était le genre de chose qu’on lance en l’air avec un fond de vérité. On se dit que c’est impossible, même si la chienne nous pogne.

La nuit maudite

Cette journée-là, c’était ma sixième journée de travail en ligne, on était vendredi et je travaillais le lendemain.

En début de quart de travail, je discute avec une serveuse, qui elle, venait de Lambton, situé à quelques minutes de Mégantic.

- Je suis jamais allée au Musi-Café, j’aurais aimé ça l’essayer. Ça te tente-tu de venir avec moi?

- Ouais! Si on ne finit pas en même temps au pire je te rejoindrai.

- Cool.

Finalement, c’était un gros vendredi. En cuisine, comme en salle à manger.

- On va remettre ça.

Étant donné que j’avais commencé le matin, j’étais exténuée. Vers 23h30 – minuit, j’embarque donc dans mon bolide, pas fâchée du tout de rester sage et d’aller m’effondrer.

En passant devant le Musi-Café, je constate que l’endroit est comble. «Je fais tu ben d’aller me coucher!», que je me suis dit.

En arrivant chez moi, j’ai discuté un peu avec mon coloc, mais j’ai vite trouvé le sommeil. Jusqu’à ce qu’il entre dans ma chambre vers 1h30 du matin:

«Vaness, habille-toi, on est évacué, y’a eu une explosion.»

Eille, tu me niaises.

Photo Agence QMI

Après avoir largement constaté que je ne dormais plus et que ce n’était pas un de ces mauvais rêves, je m’habille. Si tu te le demandes, non, je n’ai jamais entendu l’explosion. Dans les films d’horreur, je suis la blonde qui meurt en premier.

Coton ouaté, shorts, bobettes à l’envers, gougounes, cellulaire, clé de char, portefeuille : c’était mon kit post-drame.

On sort du logement et on marche pour aller voir de plus près. À ce point-ci de l’histoire, je ne sais pas encore qu’un train a déraillé. C’est un sympathique shirtless guy avec le nombril percé qui nous informera du chaos.

Sur place, je vois plusieurs policiers qui n’y croient pas, qui ont peur. Je vois des flammes et il fait affreusement chaud.

La ville est plongée dans le noir dû au manque d’électricité. Elle n’est éclairée que par les phares des voitures qui s’empressent de quitter les lieux et les gens qui klaxonnent pour sauver leur peau.

Photo courtoisie

Mon coloc, lui, était stoïque. Il apprendra par la suite que des gens qu’il connaissait ont péri au Musi-Café.

Comme on ne connaît pas la gravité de la situation, nous décidons de remonter chercher nos véhicules et d’aller nous réfugier chez sa sœur qui habite plus haut dans la ville.

S’il y a une ride de char dont je vais toujours me souvenir, c’est celle-là.

Quelques secondes après avoir démarré, le ciel est devenu illuminé de pleins feux. Comme s’il était 10 heures du matin.

Le champignon que tout le monde a vu en photo, cette nuit-là je l’ai vu dans mon rétroviseur.

L' «après-Mégantic»

On a pu «terminer notre nuit» chez la sœur de mon coloc. Croyez-le ou non, j’ai dormi.

Le lendemain matin, je ne pouvais pas retourner prendre mes effets personnels, notre logement était situé dans la «zone rouge». Sur le côté de la route, on voyait des gens arrêtés, leur téléphone à la main et en sanglots, apprenant la mauvaise nouvelle qu'ils anticipaient.

À la station-service, le regard des gens était différent. Chacun semblait être tellement reconnaissant d’être vivant, d'être là. C’est un regard que je n’ai jamais recroisé par après.

Photo Journal de Québec

Photo Journal de Québec

Ma patronne était franchement heureuse de me voir en vie, elle qui n’avait plus beaucoup d’espoir. Je ne le savais pas encore, mais je ne travaillerais plus à l’auberge.

La SQ a dû occuper l’endroit pour l’enquête et comme ils travaillaient d’arrache-pied, ils ne recherchaient pas nécessairement à manger du gastronomique. Il n’y avait pas de place pour moi, pas à Mégantic.

Je suis retournée sur la Rive-Sud de Montréal, le corps bien vide.

J’ai réussi à me retrouver un stage dans un petit resto du Vieux Beloeil dont je tairai le nom puisqu’il était insalubre. Une cuisine à gros débit où j’ai réalisé que ce n’était pas pour moi.

J’ai malheureusement raccroché mon tablier et je n’ai pas terminé mon année à l’ITHQ.

Mon coloc m’avait dit à l’époque que je réagissais fortement à tout cet événement. Après tout, je ne venais même pas du coin.

Peut-être. Mais le 3 et demi situé sur la rue Papineau en face du Musi-Café est passé au feu...

Note : Après quatre ans, je reste impressionnée de tout le courage de cette ville et de toute l’aide qui a été déployée. Toutes mes pensées vont aux habitants de Mégantic et aux victimes de cette tragédie ferroviaire.