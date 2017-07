Ichifuku: juste pour les ramens

La popularité des restaurants japonais qui servent des ramens, soupes réconfortantes et copieuses, ne se dément pas. Je demande à une amie japonaise ce qu’elle pense de l’Ichifuku, elle me répond... « Tu sais, ce n’est pas le meilleur à Montréal, il y en a d’autres plus recommandables... » Pourquoi ne l’ai-je pas écoutée ?

Chers lecteurs, je vais vous relater ma soirée en vous en suggérant un meilleur endroit la prochaine fois.

Style de restaurant

Des ramens, d’abord et avant tout. Car, franchement, avec l’expérience que j’ai vécue, je ne vous recommande que cela ! Dans les circonstances et surtout pour le prix, j’avoue que ces soupes sont très copieuses, et que, dans l’ensemble, ça passe... surtout si vous avez très faim.

Décor

Japonais, on s’en doutait bien, mais avec un petit quelque chose de ludique et de moderne qui nous envoie dans le Japon de 2020. C’est simple, pas de fla-fla, bois blond, c’est urbain. Bref, c’est sympathique !

Ambiance

Un accueil à la japonaise. Tous les employées annoncent votre arrivée en criant en chœur, symbole de convivialité... en apparence seulement. Si on pose des questions, au revoir l’ambiance, le sourire disparaît !

Clientèle

Des étudiants à la pelle, des touristes de passage, des couples... Le prix des plats étant très bas, il est compréhensible que des étudiants et des jeunes gens y soient bien présents.

Le repas

Gyozas végétariens – La pâte est vraiment trop épaisse, tout se défait en bloc. La farce est dominée par les épices et l’ail. On ne sait pas trop ce qu’on mange. Les gyozas ne sont pas assez poêlés et la saveur, sans intérêt. Ouf, ça fait dur...

Gyoza au porc, chou nappa, gingembre et ail – Nous pensions nous rattraper. Mais non, pas assez rôtis sur la surface, la pâte incroyablement épaisse, la farce, cette fois, dominée par le gingembre.

Poulet frit, gingembre et ail – Je n’ai jamais mangé des morceaux de poulet frit aussi insignifiants. En plus, ils ont été réchauffés et ils sont mous... Un désastre !

Shoyu, base de soya dans un bouillon de poulet – Le bouillon est correct, les accompagnements aussi, la viande de porc est assez savoureuse, l’œuf apporte un peu de texture onctueuse... Ce n’est pas mal.

Megaton ramen avec un extra de nouilles – Le bouillon est bon. La viande, parfaitement cuite, bien braisée, ça fond en bouche. Ce simple ramen me permet de donner une note honorable qui, autrement, aurait mérité un zéro pointé.

Et pour conclure, pouding au lait d’amande. Bof !

Au final, je me sentais dans un fast-food japonais. Les ramens sont des préparations simples (en apparence) et dans ce cas-ci un peu galvaudées. Mais lorsque c’est fait avec sérieux et respect, cela peut être un pur délice. Toutefois, il n’y a pas que la cuisine pour faire d’une visite au restaurant une expérience sympathique, l’accueil et le service font aussi partie de l’équation.

Le service

Les choses sont faites mécaniquement, sans se soucier réellement des envies ou des intérêts des clients. C’est comme ça...

Restaurant Ichifuku

★★

Coup de toque

Ramens copieux et peu chers.

Coup de torchon

Oubliez les entrées ! Goyza affreux, service froid et condescendant.

Combien ça coûte?

Ramen autour de 15 $. Et 25 $ et plus pour un repas complet.

L’adresse

Ichifuku

1925, rue Sainte-Catherine Ouest

Montréal H3H 1M3

Tél. : 514 932-7227