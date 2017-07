Le concert de Pitbull et Enrique Iglesias reporté

Le spectacle d'Enrique Iglesias et Pitbull prévu mercredi soir au Centre Bell de Montréal a été annulé, a confirmé le promoteur d'événements evenko.

«C’est avec nos excuses les plus sincères et avec regret que nous devons reporter le spectacle de ce soir au Centre Bell, car Enrique Iglesias est malade et ne pourra pas monter sur scène», peut-on lire dans le communiqué.

Le concert qui devait commencer dès 19 h 30 a été remis au 9 octobre prochain. Le prix des billets vendus allait de 52,70 $ à 201,95 $.

Le prochain spectacle des deux vedettes est prévu dès jeudi au Air Canada Centre de Toronto.

La tournée estivale des deux artistes latinos devait initialement se conclure à Toronto, mais plusieurs dates ont été ajoutées et des spectacles sont prévus jusqu'à la fin octobre.

C'est le «boys band» CNCO qui assure la première partie de cette tournée nord-américaine annoncée en mars. La dernière tournée commune d'Enrique Iglesias et Pitbull remontait à 2015.