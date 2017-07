Le culte des Kult à MusiquePlus

Du côté de Groupe V Média, on décrit les Kult comme un jeune couple assumé, exubérant et ambitieux. « On a aimé leur côté “no bullshit” et leur attitude “on est qui on est, pis on fait les choses à notre manière”, confie Jacques Mathieu, directeur principal, programmation et développement. Ils ont du front. C’est ce qui nous a charmés. »