Les brillants

Je raffole des citations et définitions philosophiques, comiques ou de deux de pique. “Quand j’ai vu ta gueule, j’ai compris que Dieu avait le sens de l’humour.” Principe contemporain plein de vérité: “Le cellulaire rapproche ceux qui sont loin et éloigne ceux qui sont proches.” Oups, une sérieuse ici: “La séparation et le divorce ne sont pas des tragédies. La tragédie, c’est mourir à petit feu dans un couple malheureux.” En voici une touchante: “Une maman porte son enfant 9 mois dans son ventre, deux ans dans ses bras et toute une vie dans son cœur.” Albert Einstein dépeint en quelques mots une belle vérité de l’existence: “La vie c’est comme aller à bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre.” Une courte et très belle: “Lorsque parle ton cœur, prends des notes.” Pour ceux qui ont vécu un échec: “Vis pour ce que demain a à t’offrir et non pour ce qu’hier t’a enlevé.” Sinon, il y a celle-ci: “Le matin, tu peux rester couché et poursuivre ton rêve ou te lever pour le réaliser.” Et dans le même sens: “Personne ne peut revenir en arrière et créer un nouveau départ, mais tout le monde peut commencer aujourd’hui et créer une nouvelle fin.” Wow !

ENCORE...

La culpabilisatrice qui tue: “L’acte sexuel prolonge l’espérance de vie. À toutes les femmes qui m’ont refusé, vous aurez ma mort sur la conscience.” Une percutante aux gens qui sont “phonés”: “Avant d’être quelqu’un, il faut être soi-même.” Tiens-toé ! Voici celle qui pardonne tout: “ Si j’effaçais les erreurs de mon passé, j’effacerais la sagesse de mon présent.” Et, une de mes préférées: “Ceux qui n’ont pas d’imagination devront se contenter de la réalité.”

DES MIETTES