Les incontournables de la Montérégie

Région d’escapades voisine de Montréal, la Montérégie offre une large gamme d’activités familiales, de plein air et de divertissement, dont plusieurs INCONTOURNABLES!

Nous retrouvons sur le territoire le Parc national du Mont-Saint-Bruno, un lieu exceptionnel pour la randonnée pédestre et le Parc national des Îles-de-Boucherville, où la pratique du canot-kayak comble les amateurs. La région abrite également quatre lieux historiques nationaux du Canada : le Lieu historique national du Fort-Chambly, le Lieu historique national du Fort-Lennox, le Lieu historique national de la Bataille-de-la-Chateauguay et le Lieu historique de Coteau-du-Lac. Ils offrent, cet été, la gratuité aux détenteurs de la carte d’entrée Découverte 2017. Les fervents d’hébertisme et de sensations fortes seront comblés avec les deux parcs Arbraska de Mont-Saint-Grégoire et de Rigaud. Essayez les nouveautés du côté de Rigaud : le village Arbre-en-ciel et le parcours ARTEMANIA. Entouré de verdure, le magnifique Club de Golf Hemmingford saura charmer tous les types de golfeurs.

Vous aimez la baignade? Dirigez-vous vers Salaberry-de-Valleyfield pour profiter de la plage et du Quartier Gourmand. Découvrez le Domaine de Rouville, avec son aquaparc et sa plage de plus d’un kilomètre. À Venise-en-Québec, repérez les nombreuses activités aux abords du lac Champlain, dont le Centre d’interprétation du Ruisseau McFee. À Saint-Jean-sur-Richelieu, vivez le Vieux-Saint-Jean et découvrez ses restaurants, boutiques et événements.

Vous êtes à la recherche d’activités familiales qui marqueront votre escapade de fous rires et de riches souvenirs? Les enfants seront ravis de parcourir le Safari aventure du Zoo Parc Safari ou de côtoyer les animaux et la papillonnerie de la Ferme Guyon. Les cerfs-volants vous fascinent? Ils n’auront plus de secrets pour vous après votre passage à la boutique Cerf-volant Coriolis située à Varennes.

Plusieurs activités de divertissement intérieur vous sont proposées en Montérégie, dont quelques incontournables au Quartier DIX30. Le Centre Oasis Surf invite les amateurs, débutants comme experts, à relever le défi de sa vague qui permet de pratiquer le surf comme sur l’océan. Testez vos réflexes en parcourant les labyrinthes obscurs de Laser Game Evolution DIX30 et ajoutez un peu de féérie lors d’une aventure interactive à l’intérieur de la toute nouvelle volière à papillons Bfly. Complétez votre expérience au Quartier DIX30 en profitant des nombreux restaurants, boutiques, lieux de divertissement et activités gratuites.

Les amateurs de culture et de patrimoine ont l’embarras du choix en Montérégie. Une foule de lieux historiques et culturels vous ouvrent leurs portes dont Exporail, le Musée ferroviaire canadien et la Maison nationale des Patriotes, témoignant d’un riche passé à la découverte d’univers fascinants.

Parcourez la Route des cidres et la Route des vins de la Montérégie et visitez trois vignobles et cidreries qui n’ont plus besoin de présentation : Cidrerie Michel Jodoin, Domaine de Lavoie et Vignoble du Domaine St-Jacques. Chacun, à sa manière, séduira l’épicurien en vous! À l’automne, la pomme est à l’honneur, particulièrement à La Pommeraie d’Or de Rougemont grâce, entre autres, à son centre d’interprétation de la pomme.

La Montérégie vous propose plusieurs occasions de festoyer. Prenez part aux nombreux festivals et événements de la région. Parmi ceux-ci, Saint-Jean-sur-Richelieu occupe une place de choix grâce à l’International de montgolfières. Lorsque viendra le temps des pommes, rendez-vous aux Week-ends gourmands de Rougemont!

Il y a tant à faire en Montérégie. Pourquoi ne pas s’offrir quelques nuitées pour une escapade mémorable? Arrêtez-vous au Manoir Rouville-Campbell, véritable joyau architectural. Cet hôtel de style Tudor fut classé monument historique en 1977. Sinon, choisissez le style urbain de l’Hôtel Mortagne, l’ambiance champêtre de l’Auberge des Gallant ou un hébergement insolite tel que l’Hébergement oTENTik du canal de Saint-Ours. Que serait une escapade en Montérégie sans la découverte des nombreuses bonnes tables de la région? Optez pour le Fourquet Fourchette de Chambly avec sa cuisine d’inspiration de l’époque Neuve-France et sa vue imprenable sur le Richelieu.

Cet été, La Montérégie est une destination de choix où passer du bon temps et vivre de magnifiques escapades. Planifiez votre séjour parfait selon vos préférences. Opterez-vous pour une escapade familiale ou romantique?