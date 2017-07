Madrid s’échauffe contre les «délires autoritaires» des séparatistes catalans

Mariano Rajoy et d’autres responsables politiques à Madrid ont dénoncé mercredi les «délires autoritaires» des séparatistes en Catalogne, qui menacent de déclarer l’indépendance dès octobre s’ils remportent un référendum d’autodétermination de la région, pourtant interdit par la justice.

«À tous les Catalans et à tous les Espagnols, je veux demander de garder confiance en l’avenir car les délires autoritaires» ne pourront «jamais vaincre la sérénité et l’équilibre de notre État démocratique», a déclaré le chef du gouvernement conservateur lors d’un discours devant des entrepreneurs à Madrid.

«L’Espagne est un grand pays car il peut compter sur l’énergie de beaucoup d’Espagnols, et aussi de Catalans sensés, démocrates et modérés, mais de plus en plus oubliés par une tendance de plus en plus radicale et conflictuelle», a ajouté M. Rajoy.

La coalition séparatiste qui dirige la Catalogne - riche région du nord-est aux 7,5 millions d’habitants - a présenté mardi une proposition de loi régionale qui devrait lui permettre de convoquer un référendum d’autodétermination le 1er octobre, en dépit de son interdiction par la justice espagnole.

Le texte - qui présente le peuple catalan comme un «sujet politique souverain» - instaurerait un «régime juridique d’exception», censé prévaloir sur toutes les autres normes y compris celles de l’État espagnol, même s’il dit respecter le droit international.

Il mettrait également en place une autorité de supervision électorale pour organiser le référendum, auquel pourront participer tous les habitants de la Catalogne de plus de 18 ans et de nationalité espagnole.

La vice-présidente du gouvernement central, Soraya Saenz de Santamaria, chargée du dossier catalan, a assuré qu’en 24 heures l’État serait en mesure de paralyser une telle initiative si elle était votée.

L’État dispose d’un arsenal qui peut être dissuasif : faire pression sur les fonctionnaires catalans, peser sur le financement de la région, menacer les dirigeants et entreprises de poursuites s’ils coopèrent avec les séparatistes...

Sans évoquer directement la Catalogne, la ministre espagnole de la Défense, Maria Dolores de Cospedal, a même rappelé mardi que l’armée et la Garde civile étaient là aussi pour défendre «la Constitution» et «l’intégrité territoriale» du pays.

«Le gouvernement ne va quand même pas recourir à la force contre les citoyens qui veulent déposer leur bulletin de vote dans l’urne?», a réagi dans un entretien avec l’AFP le vice-président catalan Oriol Junqueras en assurant que les séparatistes emprunteront toujours «la voie démocratique».

Le référendum prévu par les séparatistes poserait la question : «Voulez-vous que la Catalogne soit un État indépendant sous forme de république ?». Et les indépendantistes ont assuré mardi qu’en cas de victoire du «oui», ils déclareraient l’indépendance dans les 48 heures, quel que soit le taux de participation.

Dans le cas contraire, le gouvernement catalan de Carles Puigdemont convoquerait de nouvelles élections régionales.

La société catalane est pourtant profondément divisée : 48,5% des Catalans seraient contre la sécession, 44,3% pour, selon un récent sondage d’un institut dépendant du gouvernement catalan.

Mais plus de 70% des Catalans aimeraient trancher la question par un référendum.

Tensions considérable

M. Rajoy a reçu mercredi le soutien indirect d’un de ses prédécesseurs, l’ancien chef de gouvernement socialiste Felipe Gonzalez, qui a comparé le président régional Carles Puigdemont au chef d’État vénézuélien Nicolas Maduro et dénoncé sa «pulsion étrangement autoritaire», selon le journal ABC.

M. Gonzalez a aussi appelé au dialogue avec la Catalogne en vue d’une réforme de la Constitution qui permette d’apaiser l’indépendantisme.

Le porte-parole du parti centriste et anti-indépendantiste Ciudadanos, Fernando de Paramo, a lui parlé «d’un coup à la démocratie» et d’une «situation limite», exigeant des élections en Catalogne.

«Il est temps que le gouvernement agisse avec toute la force de la loi», avait auparavant lancé le quotidien en ligne El Espanol dans un éditorial, appelant à appliquer un article du code pénal qui permet d’incarcérer les personnes appelant ouvertement à une sédition...

«Il est évident que nous entrons dans une phase de tension considérable», a déclaré à l’AFP le journaliste catalan Josep Ramoneda, estimant que le gouvernement régional ne peut pas faire marche arrière à ce stade.

En Catalogne, «c’est un courant profond», a estimé le professeur de Sciences politiques catalan Ferran Requejo, prévoyant «une mobilisation permanente» dans la rue si Madrid empêche