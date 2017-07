Pages Jaunes et MyTime: nouvelles solutions d’affaires pour les PME

Pages Jaunes a annoncé mercredi la conclusion d’une entente avec MyTime pour le marché canadien, qui bénéficiera aux PME.

Le contrat de licence exclusif avec MyTime permettra au fournisseur en médias numériques et en solutions marketing d’offrir une plateforme de commerce tout-en-un à ses clients.

La solution MyTime permet la planification de rendez-vous en ligne, la gestion des relations clients, ainsi que le paiement en ligne et sur mobile, dans une solution intégrée en nuage.

Plus de 14 000 entreprises utilisent cette solution pour alimenter leurs fonctions commerciales. Pages Jaunes commencera à offrir la plateforme à ses clients par région à partir de maintenant. D’ici 2018, elle sera offerte à l’ensemble de ses PME clientes et futures.

Services abordables

« Le numérique a fait évoluer la relation entre consommateurs et entreprises au-delà de la simple dynamique de recherche. Aujourd’hui, les consommateurs s’attendent à des interactions et, surtout, à ce que les transactions se fassent de façon transparente et en un seul endroit », a indiqué Pascal Thomas, premier vice-président de chef de la direction numérique pour Pages Jaunes.

Pages Jaunes promet que ces services seront abordables pour les PME partout au pays.

Réduire le temps d’attente

Concrètement, cette solution permettra aux entreprises d’offrir la prise de rendez-vous et de paiement directement sur leurs sites web, par exemple. La composante de messagerie intégrée permet aussi aux PME de communiquer avec leurs clients en temps réel par clavardage ou messagerie texte, ce qui réduit le temps d’attente au téléphone et accélère les interactions et les transactions.

Par ailleurs, une autre application a été lancée sur le marché cette semaine, cette fois-ci pour contrer la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur vétérinaire.

Oxilia est une plateforme en ligne et mobile, disponible partout au Canada, qui permet aux médecins vétérinaires, techniciens en santé animale et étudiants de trouver facilement des contrats de travail dans des cliniques vétérinaires partout au pays.