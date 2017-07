Paroles, paroles, paroles!

J’ai volontairement utilisé le titre connu d’une célèbre chanson de Dalida (dont la vie est actuellement étalée sur nos écrans) pour illustrer mon propos. Je ne sais pas si vous êtes un tant soit peu sportive Louise ou si notre sport national, le hockey en l’occurrence, vous intéresse comme il intéresse bon nombre de Québécois, mais c’est de lui dont je voudrais vous entretenir par le billet d’un phénomène qui me dérange grandement.

Est-ce que ça vous dérange autant que moi d’entendre tous ces gérants d’estrade sur les ondes de la radio et de la télé ainsi que dans les journaux, dont le Journal dans lequel on publie votre chronique, qui ont fait leurs prédictions sur les chances de nos canadiens de gagner en étant convaincus que ça allait se faire en moins de deux?

N’ont-ils pas compris que ce n’est pas avec des paroles qu’on gagne des matchs mais sur la glace, En jouant comme du monde et en ne se laissant pas manger la laine sur le dos. Tous se sont laissés aller à du pur chauvinisme si vous voulez mon avis. À les croire, nos valeureux canadiens devaient gagner leurs galons par 4 en 6, alors qu’ils ont été éliminés. Non mais soyez un peu réalistes messieurs.

Tout cela pour vous dire que j’espère que la leçon portera et que l’an prochain tout ce beau monde aura la décence de modérer ses transports pour redevenir un peu plus réalistes. Rappelez-vous qu’il faut toujours tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler.

Ancien jouer de soccer

Je ne pense pas comme vous, bien au contraire. Je trouve ça excitant les éliminatoires au hockey et la pression mise par les amateurs et les journalistes, des plus stimulantes pour les joueurs. Parfois on gagne, d’autres fois on perd, mais n’est-ce pas ça la vie!