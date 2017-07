Profiter pleinement de la nature

Les amateurs à la recherche d’un site où il fait bon vivre et pêcher seront heureux de découvrir cet endroit méconnu.

En 1918, le premier ministre Sir Lomer Gouin a demandé à la firme Shawinigan Water and Power d’inonder un gigantesque territoire situé entre les 48e et 49e degrés de latitude nord et les 74e et 76e degrés de longitude ouest afin de créer l’immense réservoir Gouin, couvrant 1300 km² et ayant un périmètre de 6000 km.

Cette étendue d’eau colossale, qui fait partie de la plus grande ville de chasse et de pêche au Québec, La Tuque, est rapidement devenue un éden réputé pour taquiner le doré. Une vingtaine de pourvoyeurs s’y sont d’ailleurs établis au fil des ans dans la portion sud.

Changement de cap

François Beaudoin est diplômé de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec. Il a été tour à tour maître d’hôtel, directeur de restauration puis directeur d’hôtel. Il a toujours aimé relever les défis et redresser des sociétés en difficulté. Geneviève Gingras, pour sa part, a suivi une formation en gestion hôtelière. En 1997, pour décrocher du stress urbain et pour se concentrer à une clientèle de vacanciers, ils s’entendent pour donner un coup de pouce à l’entreprise familiale : la pourvoirie du barrage Gouin.

Deux ans plus tard, ces deux entrepreneurs décident de lancer leur propre pourvoirie, qui se nomme l’Aventurier du Gouin, sur une presqu’île enchanteresse.

Dénouement

Au cours des 19 dernières années, les copropriétaires ont construit une superbe auberge en bois rond pouvant accueillir 12 personnes, avec une salle à manger, un salon de détente ainsi que quatre chalets légèrement en retrait pour assurer un certain niveau d’intimité à la clientèle. Ils ont aussi bâti un bateau-maison de 15 mètres pour 4 à 6 plaisanciers. Le tout est coté quatre étoiles par la FPQ.

Philosophie

Ce qui permet à cette entreprise de se démarquer, c’est que les dirigeants sont constamment à l’écoute de leurs hôtes. Comme le dit si bien François : « Rien n’est impossible pour satisfaire ceux qui nous font l’honneur de nous choisir comme destination vacances et pêche, et tout est fait pour ne pas leur donner l’impression qu’ils sont laissés à eux-mêmes au cours de leur séjour ».

À titre d’exemple, une flotte d’embarcations avec plancher est mise à la disposition des manieurs de canne pour leur assurer un plus haut niveau de confort et de sécurité. Il est possible de retenir les services d’un guide chevronné, pour 2 à 6 personnes, à l’heure. De plus, le personnel vous enseigne les rudiments de la pêche et vous indique les bons endroits en fonction des différentes migrations et conditions météorologiques.

À la cuisine, on sert de remarquables plats de type bistro mettant l’accent sur les produits du terroir.

Exotique

Ce qui est fort appréciable, c’est l’impression et le sentiment de dépaysement total, puisqu’il n’y a aucun accès par la route. Les invités peuvent se rendre par voie aérienne ou parcourir les 230 km de chemins forestiers qui bifurquent par la municipalité de Parent. Les gens montent ensuite à bord d’un confortable bateau-taxi complètement couvert, de neuf mètres de longueur, sur une distance de 25 km.

Parlons pêche

Grâce aux efforts constants et soutenus de l’Aire Faunique Communautaire et de plusieurs partenaires, la qualité de pêche s’est grandement améliorée au fil des 15 dernières années, car il faut se l’avouer, les générations du passé ont largement surexploité le réservoir, comme plusieurs autres endroits d’ailleurs.

Les pêcheurs qui utilisent des dandinettes, des poissons-nageurs et des marcheurs de fond capturent normalement des spécimens réglementaires mesurant de 32 à 47 cm. La limite de capture est fixée à huit percidés par détenteur de permis. Retenez toutefois que de nombreux groupes retournent à l’eau de beaux géniteurs qui assurent la pérennité de l’espèce.

Chaque jour, les adeptes chevronnés peuvent espérer déjouer plusieurs gros brochets de 2 à 5 kg et même franchir la barre des 8 kg.

Pour la famille

Afin de faire connaître cette belle activité de prélèvement à la jeune relève, notez que les moins de 18 ans sont admis gratuitement en chalet, mis à part la restauration.

Pour en savoir plus sur cette pourvoirie qui offre des forfaits relativement abordables, composez le 418 849-9215 ou visitez les sites www.laventurier.ca ou www.tourismehautemauricie.com.

De tout pour tous

La truite grise est une espèce fort populaire dans la réserve faunique de Papineau-Labelle. Afin d’aider la clientèle à accroître ses chances de déjouer ces ombles, le personnel a eu la brillante idée d’équiper tous les chalets, qui se trouvent en bordure de lac, avec des cannes et des moulinets avec fil plombé. Les adeptes et les néophytes pourront ainsi présenter leurs offrandes à la bonne profondeur tout au long de la saison.