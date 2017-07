Quand le Canada nous «débile»

Puis le chat est sorti du sac. L’auteur de ces lignes m’a écrit en anglais seulement : « Sorry. We’re only human. Worse, I’m an Anglo, for my sins. » Je n’ai aucun problème avec le fait que vous soyez anglophone, mais vous n’êtes pas bilingue ??? Les Prix du Gouverneur général ne sont même pas foutus d’engager un traducteur, un interprète qui manie les deux langues officielles du pays le soir où l’on remet sa plus haute distinction ?

Pour en rajouter une couche, l’auteur de ces gazouillis-charabias m’a écrit en privé, en anglais seulement, sur un ton sarcastique : « We will refrain from further insulting your beautiful language and tweet only photos and pre-scheduled links from this account. » (Nous allons nous abstenir de continuer à insulter votre merveilleuse langue et ne tweeterons que des photos et des liens préparés à l’avance à partir de ce compte ».)