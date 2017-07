Ruée vers les agences de voyages

Écœurés du mauvais temps, les Québécois sont nombreux à avoir une folle envie de dépaysement et de chaleur, constatent différentes agences de voyages du Québec qui sont actuellement très achalandées.

« Habituellement, l’été c’est plus calme (...), mais là, on est sous pression tout le temps. Ça n’arrête pas. On en a, on en a, on en a, ça n’arrête pas », confie le propriétaire de Voyages Paradis, Charles Paradis.

L’agence enregistre une hausse de son achalandage qui oscille entre 20 et 25 %, selon M. Paradis qui croit que la température n’est pas étrangère au phénomène.

« La demande pour les vacances dans le Sud est meilleure que l’an passé. Les gens ont réservé quand ils ont vu que la température ne s’est pas installée, moi le premier, admet-il. J’ai opté pour Cuba au lieu du Maine pour me mettre un peu de chaleur sur la tête. »

« Folie » de voyager

Si les destinations telles que Cuba, la République dominicaine et le Mexique demeurent des incontournables pour les Québécois, l’Europe et le Canada sont également prisés selon le président et associé chez Groupe Voyages Québec, Laurent Plourde, qui soutient qu’il y a une « bonne folie de voyage » en général.

« C’est vraiment équilibré, ce n’est pas juste un engouement pour le Sud, mais pour toutes les destinations en général », précise M. Plourde qui affirme vendre « énormément » de voyages pour le Canada, dont les Îles-de-la-Madeleine, et pour l’Espagne, la France et l’Italie, notamment.

« L’hiver a été long, le printemps très, très pénible qui est comme jamais arrivé et l’été qui tarde à arriver aussi, ce sont comme toutes des circonstances qui font en sorte qu’on a le goût d’aller retrouver la chaleur et de se dépayser un peu », ajoute M. Plourde.

Le président et associé de Groupe Voyages Québec note une augmentation de l’achalandage « légèrement supérieure » à 25 % qualifiant par la bande de « très belle saison » celle de l’été 2017.

Au CAA-Québec aussi

Pour leur part, les agences de voyages de la bannière du CAA-Québec remarquent également qu’une « petite tendance » se dessine pour l’engouement pour les destinations soleil.

Les bureaux de plusieurs succursales sont achalandés selon la porte-parole, Annie Gauthier, alors que les gens sont notamment allés recueillir de l’information en grand nombre, le week-end dernier, en prévision des vacances, mais aussi de la saison morte.

« Il y a deux facteurs, d’abord la météo. Il y a beaucoup de pluie, il ne fait pas super chaud, alors les gens n’ont pas envie de prendre la chance de passer des vacances avec une température moins intéressante », avance Mme Gauthier en précisant que la Floride s’ajoute à la liste des destinations prisées.

Destinations les plus prisées

Cuba (Varadero)

République dominicaine (Punta Cana)

Mexique (Cancún et Riviera Maya)

Floride

Îles-de-la-Madeleine

Espagne

France

Italie

Portugal

*Sources : CAA-Québec, Groupe Voyages Québec et Voyages Paradis.

Près de 650 mm de pluie depuis février

Près de 650 mm d’eau sont tombés sur la province depuis février, une première depuis 1940. Depuis mai, on compte 266 mm de pluie, comparativement à 177 l’an dernier, soit une augmentation de près de 50 %.

Mais le pire est la constance avec laquelle la pluie et la grisaille s’abattent sur les Québécois cette année, estime le météorologue d’Environnement Canada David Phillips.

« Les gens qui ont survécu aux trois dernières semaines méritent un certificat. Il y a seulement eu une journée sans pluie en 18 jours. Les gens sont déprimés et vont chercher l’été ailleurs », explique-t-il, en comparant les précipitations de cet été au supplice de la goutte d’eau, une méthode de torture.

Malgré tout, l’été pourrait bien finir par s’installer pour de bon dans les prochains jours, estime M. Phillips.

« Nous avons eu un début d’été déprimant et sombre, mais nous verrons bientôt la lumière. Les meilleurs jours s’en viennent avec des températures plus chaudes et espérons-le, du soleil », poursuit M. Phillips.