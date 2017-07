Scherbak en quête de maturité

Nikita Scherbak a maintenant une petite barbe. Il a de moins en moins son visage d’adolescent. Le Russe connaît aussi la routine d’un camp de développement, lui qui en est à sa quatrième participation.

« J’ai toujours des choses à prouver, a répliqué le choix de premier tour du Canadien en 2014, la 26e sélection au total. Que ce soit ton premier ou ton 10e camp, tu veux toujours montrer ce que tu as dans le ventre. Il y a aussi un nouvel entraîneur à Montréal avec Claude Julien. »

Pour un deuxième été d’affilée, Scherbak s’entraînera au Complexe sportif Bell en compagnie de Pierre Allard, le gourou du conditionnement physique pour le CH.

« C’est mon choix de m’entraîner ici, a-t-il expliqué. Je sens que je suis plus en contrôle en restant aux côtés de Pierre. L’an dernier, j’ai réussi à me renforcer. Je le ressentais dès le début de la saison. J’avais plus d’énergie et de force. Alors, je veux encore m’améliorer en consacrant beaucoup d’énergie en gymnase. C’est aussi agréable de passer un été tout près de Montréal, une ville magnifique. »

Martin Lapointe, l’un des responsables du développement chez le Canadien, n’a pas caché que Scherbak avait besoin d’un bon encadrement en raison d’un manque de maturité.

Trois matchs importants

À sa deuxième saison chez les professionnels l’an dernier, Scherbak a terminé au troisième rang des marqueurs des IceCaps de St. John’s avec 41 points (13 buts, 28 passes) en 66 rencontres.

L’ailier de 21 ans a également goûté à la LNH pour une première fois pour un court passage de trois matchs avec le Tricolore à la mi-janvier.

« C’était gros pour moi de jouer trois matchs, a-t-il dit. Il s’agissait d’un petit échantillon, mais c’était immense pour ma confiance. J’ai passé une seule semaine avec l’équipe, mais j’avais le sentiment que c’était un mois. J’ai beaucoup appris de mon passage. Je sais maintenant mieux à quoi m’attendre de la LNH.

« Je me sentais plus confiant après ce rappel à Montréal, a-t-il enchaîné. J’ai maintenant une bonne idée de la vie dans la LNH. Je sais à quoi m’attendre. J’ai touché à cette ligue. Je me souviens absolument tout de mes trois rencontres. Pour moi, c’était un autre pas dans la bonne direction. J’ai réalisé à quel point les joueurs sont bons et forts. »

À son baptême avec le Canadien le 7 janvier dernier, Scherbak avait marqué un but dans un gain de 5 à 3 contre les Maple Leafs, à Toronto.

Parmi les candidats

Sur papier, le Canadien a déjà 11 attaquants avec des contrats garantis de la LNH. Ce nombre passera à douze quand Alex Galchenyuk s’entendra avec Marc Bergevin. Avec l’ajout d’Ales Hemsky, il y aura une congestion forte aux ailes.

Au prochain camp de l’équipe, Scherbak se battra avec les Charles Hudon, Michael McCarron, Jacob de la Rose et Peter Holland pour l’un des deux derniers postes.

« Dans mon esprit, je suis prêt pour la LNH, a répliqué le Russe. Mais je devrai travailler fort pour y arriver. Je sais que ce ne sera pas facile. Il y aura plus de pression sur moi. J’ai déjà joué deux saisons chez les professionnels et je me prépare pour ma troisième. Je sais que l’équipe s’attendra à plus de moi. C’est logique. Mais j’ai aussi de grandes attentes.

« Je ne regarde pas la formation probable du Canadien, a-t-il continué. Il y a toujours plusieurs signatures ou des échanges l’été. Ça ne change rien pour moi. Je devrai gagner un poste, peu importe le nombre de joueurs qui se présenteront au camp. Le Canadien ne me fera pas de cadeau. »

Pour rester à Montréal, Scherbak devra connaître un camp exceptionnel. Il a plus de chances de porter les couleurs du Rocket de Laval, dans la Ligue américaine.