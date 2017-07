Un jour, un jour : Expo 67 – 50 ans, est présenté sur le site même d’Expo 67, soit l’Île Sainte-Hélène dans le Pavillon du Québec qui est aujourd’hui le lieu de résidence du Casino de Montréal. Le spectacle rend hommage à des dizaines d’artistes, qu’ils soient français, canadiens, britanniques, américains ou africains qui ont marqué plusieurs générations.

Photo Ben Pelosse

Le thème du spectacle est 50 ans — 50 chansons. La dynamique Nanette Workman est entourée de Mila Thé et Noelia Rivero qui portent fièrement le costume officiel d’Expo-67.

Photo Ben Pelosse

Daniel Daignault, qui depuis plus de 30 ans couvre la scène culturelle au Québec, est en compagnie de l’ancien premier ministre, Bernard Landry et de son épouse, Chantal Renaud.

Photo Ben Pelosse

Ginette Sage, qui fait ses débuts à la Casa Loma en 1959, puis devient la chanteuse officielle du Club des autographes, est entourée du réputé Serge Laprade et du directeur musical Richard Abel.

Photo Ben Pelosse

Le célèbre couple amoureux du Québec de la populaire émission « Rue des pignons », Réjean « Maurice Milot » Lefrançois et Marie-Josée « Janine Jarry » Longchamps, était au rendez-vous.

Photo Ben Pelosse

Nathalie Le Gruiec et Mario Bazinet, du Groupe Bazz, sont à la barre de la création et de la production du spectacle Un jour, un jour — Expo 67-50 ans.

Photo Ben Pelosse

Lors de la première, on avait eu l’occasion de voir une grande dame de la chanson, Christyne Chartrand entourée des présentateurs du spectacle, Martial Gagné, Groupe New Look, Pierre Skaff, Greiche & Scaff, et Claude Thibault, New Look.

Photo Ben Pelosse

Le spectacle est accompagné d’images et de vidéos qui nous feront revivre Expo-67. Maman Dion était accompagnée de sa fille, Claudette.

Photo Pierre-Paul Poulin

Stéphane Venne a écrit la chanson thème d’Expo 67 « UN JOUR, UN JOUR ».