Un match bilingue pour les 4 Chevaliers Toyota

PHOTO COURTOISIE, CHAMPIONS D'OTTAWA De gauche à droite, Brad Weir, directeur des communications et du marketing la Fondation des Sénateurs d’Ottawa, Renaud Lefort, joueur des 4 Chevaliers Toyota (en bleu), la mascotte Champs et Francis Wathier, un ancien joueur des Olympique de Gatineau, le mercredi 5 juillet 2017, lors d'une conférence de presse dans le cadre de l'événement Reach for the stars / Vers les étoiles.