Une nouvelle liste pour des joueurs blessés à la tête?

MONTRÉAL - Aux prises avec une commotion cérébrale, le demi de coin des Alouettes de Montréal Jonathon Mincy a vu son nom placé sur la liste des blessés pour six rencontres, mercredi.

Il s’agit d’une situation frustrante pour Mincy, qui avait été nommé joueur défensif par excellence dans la Ligue canadienne de football (LCF) lors de la première semaine du calendrier régulier.

Comme l’a souligné l’entraîneur-chef des Alouettes, Jacques Chapdelaine, Mincy risque d’être absent plus longtemps pour des raisons administratives. Selon Chapdelaine, un changement est d’ailleurs souhaitable à ce niveau dans la LCF.

«Présentement, la liste de six semaines est le seul outil administratif qu’on a, en tant qu’équipe et en tant que ligue, pour placer un joueur avec une telle blessure, a-t-il expliqué. Ce serait bien que notre ligue [ou d’autres ligues professionnelles] commence à penser à avoir une liste à part pour des joueurs qui ont des blessures à la tête, une liste qui enlèverait le fardeau du plafond salarial et qui permettrait d’avoir une flexibilité pour qu’un joueur revienne plus vite ou moins vite.»

Voici donc un premier dossier à étudier pour le nouveau commissaire de la LCF, Randy Ambrosie, qui a été nommé officiellement mercredi.

«Il est important pour notre équipe, mais aussi pour la ligue de bien gérer les blessures à la tête, a ajouté Chapdelaine. La commotion de Jonathon n’est pas très sérieuse, mais le grand défi des commotions, c’est que tu ne sais jamais exactement combien de temps ça va prendre avant qu’un joueur revienne. Présentement, Jonathon se sent très bien. D’un autre côté, il pourrait retourner à l’entraînement et ne pas bien se sentir.»