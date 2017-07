Une Torontoise accusée de terrorisme après une agression dans un Canadian Tire

La femme de 32 ans se serait présentée dans un magasin Canadian Tire vêtue d’un niqab et d’un bandeau aux couleurs de l’EI. Sur place, elle aurait menacé et attaqué des employés avec un bâton de golf et un couteau. Elle avait finalement été maîtrisée par les policiers et des employés. L’un d’eux avait été légèrement blessé lors des événements.