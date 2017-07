Vacances !

Vendredi matin. Les valises sont faites et prêtes à l’embarquement (Quand tu as un bébé de 15 mois tu fais tes bagages D’AVANCE! Sinon... ben.... Tu ne partiras jamais)

Direction le Nouveau-Brunswick. Pourquoi si loin? Pourquoi maintenant? Tellement de questions auxquelles moi-même je n’ai pas de réponse, Plus de 9 heures de route devant nous, avec un petit arrêt au milieu.

Un hôtel, une piscine, une bonne nuit de sommeil et on repart demain pour faire le reste de notre trajet. C’est ce qu’on croyait... Mais il n’en est rien. Après un petit party nocturne de 2 heures (de 2 à 4 am) de mon garçon... Je ne sais pas pourquoi, mais il avait l’impression que la journée était commencée. Pour ajouter l’insulte à l’injure, alors qu’il dormait enfin paisiblement, à 7 heures, l’alarme de feu de l’hôtel s’est déclenchée.

Pas une petite alarme de débutant, pas une apprentie alarme, non, non. Une belle vieille grosse salope d’alarme. Avec le son strident et paniquant. Après avoir frôlé l’arrêt cardiaque, je remarque que mon fils lui, dort comme un bébé. Peut-être parce que... ah oui. IL A FAIT LE PARTY PENDANT 2 HEURES LA NUIT PRÉCÉDENTE.

Au moins, c’était une fausse alarme. Pas de feu, pas de boucane, pas d’appel aux assurances pour leur faire une réclamation de Iphone, de rasoir électrique et de bobettes....

On enfile notre petit déjeuner continental inclus avec notre chambre. Je ne sais pas exactement de quel continent il s’agit, mais c’est un endroit où on aime beaucoup les œufs au micro-ondes et le bacon mou.

Ensuite on remplit la voiture (de nouveau) et direction le chalet. Il ne reste que quelques heures, rien de trop stressant. Pour la première moitié du trajet, je sirote un café (moyen) pendant que ma copilote (ma blonde) et mon jeune matelot incontinent (mon fils) font la sieste.

Les paysages sont beaux, je réfléchis aux textes que je dois écrire et au nombre de guédilles au homard que je vais pouvoir ingérer cette semaine (10, si tout va bien).

Petit arrêt restauration (un pita pas trop mal) il ne reste que 2 heures et ensuite les vacances. La plage, le homard, le soleil, la farniente, les vacances.

Nous arrivons à destination, sains et sauf. Sains, c’est un grand mot. Mon fils et ma blonde ont choppé un rhume dû à la climatisation (sur le stéroïde) de notre hôtel.

À première vue, nos vacances semblent avoir commencé du mauvais pied, mais quand on y pense comme il faut, pas tant que ça. Après tout, j’ai la chance d’être EN

VACANCES. De pouvoir, l’espace de quelques jours quitter ma ville pour aller voir autre chose.

Je ne vais pas me plaindre la bouche pleine...de homard. Je vais tenter d’apprécier chaque minute de ce voyage. Les pieds dans le sable, une main sur une bière et l’autre qui mouche le nez de mon garçon.