Le producteur laitier qui a vidé une citerne de purin devant les bureaux de l’UPA pour manifester sa colère recueille des appuis, lui qui devra faire face à la justice pour méfait.

Un fonds d’aide pour soutenir Michel Fabry d’Henryville sera lancé au cours des prochains jours en réponse au dépôt de deux accusations dont une pour méfait et l’autre pour avoir empêché l’exploitation légitime d’un bien, au palais de justice de Longueuil.

Le 15 mai dernier, M. Fabry avait déversé quelque 12 000 litres de purin devant les bureaux administratifs de l’Union des producteurs agricoles (UPA) pour dénoncer l’inaction du syndicat face aux resserrements des prix avec toutes les conséquences qui en découlent pour les fermiers.

« Ça fait du bien de voir qu’il y a des producteurs qui sont de mon côté. Mon intention n’est pas de mettre l’UPA à terre. C’est juste qu’on trouve qu’il y a un besoin de changement de personnel. Je ne vous dis pas que tout le personnel est à changer », a fait part M. Fabry au Journal.

Comme il l’a mentionné à La Vie agricole, M. Fabry sera représenté par l’avocat Me Roger Paquin pour son passage en cour, prévu le 22 août.

Depuis la médiatisation du dépôt des accusations, M. Fabry reçoit des appuis venant des producteurs des quatre coins du Québec.

« On produit en bas de nos coûts de production. C’est pire encore pour les jeunes qui ont repris des fermes et qui sont endettés », a ajouté M. Fabry qui ne regrette pas son geste.

Signal d’alarme

Bruno St-Pierre, qui est propriétaire d’une ferme à Grenville-sur-la-Rouge, appuie le producteur agricole. Il dit avoir été interpellé par le message de détresse de M. Fabry et il s’est spontanément proposé pour démarrer le fonds d’aide, en collaboration avec d’autres agriculteurs.

« Pas la meilleure approche »

« M. Fabry n’est pas un cas isolé. C’est plein partout dans la province. Je ne veux pas attendre qu’il y ait un producteur qui se pende au bout d’un câble. Le geste de déverser du purin est illégal, mais il faut le voir comme un cri d’alarme. Le geste est regrettable, mais il y a une raison pour laquelle c’est arrivé », a mentionné M. St-Pierre.

Selon lui, les fonds amassés serviront à payer les frais d’avocat.

« La facture de nettoyage doit être payée, ça c’est clair. Mais de là à porter plainte contre l’un de ses membres, c’est prendre une position forte de la part de l’UPA. Ce n’est peut-être pas la meilleure approche. On aurait pu être plus conciliant », a ajouté M. St-Pierre.

Le fil des événements

15 mai 2015 - Michel Fabry déverse 12 000 litres de purin dans le stationnement de l’UPA à Longueuil.

26 juin 2017 - Le DPCP dépose une poursuite contre M. Fabry pour avoir commis un méfait à l’égard d’un bien dont la valeur dépasse 5000 $, et pour avoir empêché, interrompu ou gêné l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien.

22 août - Retour en cour pour enregistrement du plaidoyer.

6 facteurs de détresse

Les aléas de la météo L’instabilité des prix L’endettement important La pénurie de main-d’œuvre Les défis de la relève L’isolement

Saviez-vous que :

Un agriculteur québécois sur deux souffre d’un niveau élevé de détresse psychologique

Jusqu’à trois producteurs sur quatre se sentent stressés en permanence.

L’UPA se défend d’avoir pris la mauvaise décision

QUÉBEC | L’UPA reconnaît avoir porté plainte au Service de police de Longueuil et tend à minimiser l’importance des appuis manifestés à l’endroit de Michel Fabry.

« On ne croit pas, de notre côté, que le mouvement auquel vous faites référence est généralisé. D’autre part, les accusations sont portées par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) à la suite de l’enquête des policiers et non à la suite de la plainte de l’UPA », a réagi mardi Patrice Juneau responsable des relations avec les médias.

Entre les mains du DPCP

L’UPA n’envisage pas le retrait de sa plainte puisqu’elle considère que le dossier est maintenant entre les mains du DPCP. L’organisation syndicale reconnaît que le milieu agricole présente un taux de détresse plus élevé que dans la population en général et elle dit agir en conséquence.

« C’est une occupation qui est stressante. Les producteurs ne contrôlent pas l’essentiel de leur travail. Ils ne contrôlent pas la météo et les maladies. Ils peuvent rarement prendre des vacances. Ils travaillent de longues heures et sont relativement isolés chez eux », a indiqué M. Juneau.

Ce constat a amené l’UPA à mettre en place un programme de prévention du suicide comprenant 600 sentinelles formées pour repérer les signes de détresse.