FORGET, Lynn



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Lynn Forget, fille de Gilberte L'heureux et de Marcel Forget, survenu le mardi 13 juin 2017, à l'âge de 63 ans.Nous nous souviendrons toujours de Lynn. Elle était joie de vivre, générosité, amour et affection. Mais aussi combativité et courage devant l'adversité.Selon son désir, une cérémonie très intime réunira son fils Mathieu et sa petite-fille Léa, ses soeurs Manon, Sylvie et Johanne ainsi que leurs conjoints et enfants. L'inhumation de l'urne aura lieu au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.- Victor Hugo