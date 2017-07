ST-ONGE, Léonidas



Au CHSLD Champlain, le 3 juillet 2017, à l'âge de 91 ans, est décédé Léonidas St-Onge, époux de Rita Bédard. Il demeurait antérieurement à Longueuil. Il était le fils de Bernadette Martel et Florent St-Onge.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Dominique), Lise (Jacques), Carole (Alain), Sylvie (Roberto); ses petits-enfants Annie, Carl, Valérie, Karine, Mélanie, Émilie et Geneviève, leurs conjoints; ses arrière-petits-enfants, ainsi que de nombreux, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1025, St-Laurent Ouest, Longueuille vendredi 7 juillet de 19h à 22h et le samedi 8 juillet dès 9h, suivi des funérailles à 10h30, en l'église St-Georges, et de là au Jardin Urgel Bourgie à St-Hubert.La famille remercie tout le personnel du CHSLD Champlain pour les bons soins prodigués ainsi que leur dévouement.Des dons à la Fondation du Centre d'accueil Champlain seraient appréciés; formulaires disponibles au salon.