BROSSEAU, Gaston



Mercredi, le 28 juin 2017, est décédé, Monsieur Gaston Brosseau, à l’âge de 87 ans, à la suite d’une longue maladie. Il était retraité de la Banque Royale du Canada après 49 ans de carrière.Il laisse dans le deuil, son épouse, Colette Ouellet, ses enfants Guy Brosseau, Raynald Brosseau (Ginette Ste-Marie), Susie Brosseau (Roberto Simonetti), ses chers petits-enfants, Maxime Paquette (Valérie), Maryse Brosseau, Francis Paquette (Stéphanie), Geneviève Brosseau (Louis-Philippe), Carl Brosseau, Patricia Paquette (Philippe), Jean-Philippe Brosseau, ainsi que ses arrière-petits-enfants, parents et amis.Monsieur Brosseau sera exposé au:4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALle samedi 8 juillet 2017, de 12h à 17h. Parents et amis sont invités à venir nous rencontrer sur place et un dernier hommage lui sera rendu à partir de 16h.Prière de ne pas envoyer de fleurs, un don à la Société Alzheimer des Laurentides serait apprécié.