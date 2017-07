30 M$ pour rénover l’usine Coca-Cola de Lachine

Coca-Cola a récemment investi près de 30 millions $ pour rénover de fond en comble ses installations de l’arrondissement de Lachine, ce qui permettra d’augmenter de 30 % la capacité de production de l’usine montréalaise.

«Si on voulait poursuivre notre expansion dans l’est du Canada, on devait absolument faire des investissements», a expliqué au Journal le vice-président pour le Québec et l’est du Canada chez Coca-Cola Canada, Robert Fleury. «Ça a été une bataille ardue au sein de notre entreprise internationale afin d’obtenir des investissements, mais on est parvenus à avoir les fonds pour installer une ligne de dernier cri.»

Ces investissements se sont faits entièrement aux frais de Coca-Cola, sans fonds publics, a souligné M. Fleury.

En activité de façon ininterrompue depuis 1961, l’usine de Lachine compte près de 140 employés et on y fabrique 75 différents produits et formats.

Des 30 M$, 27 M$ serviront à remplacer la machinerie, et 3 M$ à la mise à niveau des infrastructures de l’usine. La nouvelle chaîne de fabrication permettra d’accroître la production de 30 %, tout en réduisant la quantité d’eau nécessaire de 25 millions de litres par an. L’entreprise réduit du coup ses émissions de gaz à effet de serre de 20 % à l’échelle de la province.

«On se retrouve maintenant avec les machines les plus performantes et versatiles qui soient. C’est la première usine de ce genre au Canada pour Coca-Cola», dit M. Fleury. Celles-ci permettront de produire tous les saveurs et formats de Coca-Cola, que ce soit en canette, en bouteilles de plastique ou encore les produits de fontaines utilisées en restaurants.

La ministre de l’Économie, Dominique Anglade, participait à l’annonce. Selon elle, cet investissement «entièrement privé» démontre la confiance des entreprises internationales envers l’économie du Québec. «Le manufacturier innovant est un des trois piliers économiques de notre gouvernement. C’est grâce à des entreprises qui s’engagent dans des projets d’acquisition de nouvelles technologies, comme Coca-Cola, que nous pouvons mener notre secteur manufacturier encore plus loin», a-t-elle estimé.

Coca-Cola au Québec

- Présent depuis 1909

- En 1934, la plus grande usine au monde est située sur la rue Bellechasse.

- Plus de 800 employés à travers le Québec, dont 140 à l’usine de Lachine

L’usine de Lachine

- En activité depuis 1961 et dessert le Québec et les Maritimes

- Sert à la fabrication et l’emballage de 75 différents produits

- 27 M$ serviront à la machinerie, et 3 M$ aux infrastructures de l’usine.

- Réduira de 20 % les GES produits par Coca-Cola au Québec, tout en permettant d’augmenter la capacité de production de 30 %.

- Diminuera de 7 % la consommation d’eau, une économie de 25 M de litres d’eau par année.