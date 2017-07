L'ultime «bucketlist» estivale: 52 activités à faire avec votre tendre moitié

L’été c’est le moment parfait pour renouer avec votre douce moitié. Après avoir passé l’hiver à hiberner et à écouter des dizaines de séries sur Netflix, l’heure est venue de sortir un peu de votre petit nid douillet et de challenger chéri(e).

Voici donc une bucketlist estivale de 52 activités à faire avec votre tendre moitié cet été.

1. Déjeuner sur l’herbe au Jardin Gamelin

Une publication partagée par Romain (@rom1_prd) le 5 Juil. 2017 à 21h26 PDT

Tous les samedis et dimanches de l’été, rendez-vous au Jardin Gamelin pour profiter d’un bain de soleil et manger le repas le plus important de la journée en bonne compagnie.

2. Pédaler jusqu’à la Terrasse Saint-Ambroise et boire une bonne bière

Une publication partagée par Anne-Sophie (@annesotan) le 5 Juil. 2017 à 13h37 PDT

Une activité incontournable lors des belles journées ensoleillées!

3. Faire saucette dans la piscine Jarry

Une publication partagée par Tourisme Montréal (@montreal) le 8 Juil. 2016 à 7h23 PDT

La piscine Jarry est un véritable petit trésor caché. Parfait pour faire une saucette et prendre un peu de soleil!

4. Goûter food truck durant les premiers vendredis du mois au parc Olympique

Une publication partagée par ᴊᴇᴠ ᴋᴇsᴀ (@mrkesa) le 6 Juin 2017 à 15h01 PDT

Bourrez-vous la face avec les meilleurs plats des chefs d’ici! Une belle soirée en perspective!

5. Aller à La Ronde

Une publication partagée par @xiwenxu le 24 Juin 2017 à 18h03 PDT

Replongez en enfance et allez manger de la barbe à papa entre deux manèges!

6. Assister à un Show de ruelle

Une publication partagée par Hochelaga (@sdc_hm) le 16 Juin 2017 à 8h45 PDT

Tout l’été, des spectacles gratuits sont organisés dans une ruelle du quartier Hochelaga. Sortez vos couvertures et amenez votre pique-nique!

7. Faire une balade à Bixi les derniers dimanches du mois

Une publication partagée par Guillaume Boily (@guillaumeboily) le 15 Nov. 2016 à 13h16 PST

Parce que c’est tellement l’fun et c’est gratuit!

8. Visiter cet immense champ de lavande

Une publication partagée par Cassandra (@cassandratel) le 6 Juil. 2017 à 6h40 PDT

La Maison Lavande, située à Saint-Eustache, est un véritable petit coin de paradis. Vous pourrez y faire un pique-nique et prendre des photos Instagram qui rendront jaloux tous vos abonnés.

9. Faire un pique-nique au belvédère du Mont-Royal

Une publication partagée par Rania Omeish (@raniaomeish) le 6 Juil. 2017 à 9h17 PDT

Le Mont-Royal est sans aucun doute l’un des endroits les plus romantiques de la ville. Après une balade en forêt, arrêtez-vous au belvédère pour faire un pique-nique et parler de tout et de rien avec chéri(e).

10. Dormir sous le soleil du parc Laurier l’après-midi

Une publication partagée par EMMA 👧🏻 (@emmaverdeyt) le 14 Juin 2017 à 18h42 PDT

Il n’y a rien de mieux que de passer un après-midi à lire, collé sur votre tendre moitié. Fermez les yeux et laissez-vous bercer par les rayons du soleil.

11. Danser tout l’après-midi au Piknic Electronik

Une publication partagée par remzz3 (@remzz3) le 2 Juil. 2017 à 20h41 PDT

Sortez vos plus beaux habits et rendez-vous au parc Jean-Drapeau pour un après-midi «YOLO» avec chéri(e)! Des djs des quatre coins du monde y font leur tour durant tout l’été, c’est l’occasion parfaite de lâcher votre fou à deux.

12. Faire du SUP chez KSF

Une publication partagée par Sika (@sika_music) le 25 Juin 2017 à 12h00 PDT

Passer la journée à faire du surf avec pagaie c’est l’occasion parfaite de profiter du beau temps et de bouger un peu.

13. Passer une nuit au Village des écluses

Une publication partagée par a n d r é a n n e 🌿 (@andycurly) le 23 Mai 2017 à 16h11 PDT

Cet été, un «camping de luxe éphémère» a été installé au cœur du Vieux-Port, près du Silo no.5. Les aventuriers urbains peuvent donc passer la nuit dans un bateau ou une cabine près du fleuve Saint-Laurent. Une expérience unique!

14. Faire vos emplettes au marché Jean-Talon

Une publication partagée par Max Saint-Denis (@maxsaintdenis) le 3 Juil. 2017 à 15h05 PDT

Passez une journée au marché Jean-Talon à flâner entre les commerçants et à faire quelques achats de fruits et de légumes frais. Profitez-en pour vous arrêter au Pourvoyeur afin de siroter un petit verre de gin sur leur terrasse.

15. Jouer au paintball sur un site extérieur

Une publication partagée par Tania Zygar (@taniazygar) le 28 Avril 2017 à 16h18 PDT

Challengez votre tendre moitié en l’invitant à une journée de paintball extérieur. Vous aurez vraiment l’impression d’être à la guerre. Attachez votre tuque parce que ça risque d’être une journée forte en émotions.

16. Partager un sundae au Dairy Queen

Une publication partagée par Alyshia Turchyn (@alyshiaturchyn) le 13 Sept. 2015 à 12h21 PDT

Parce qu’un été sans un arrêt au Dairy Queen est un été raté!

17. Aller voir les feux d’artifice de Loto-Québec

Une publication partagée par Les Grands Feux Loto-Québec (@lesgrandsfeux) le 24 Août 2016 à 6h25 PDT

Il n’y a rien de plus romantique qu’une soirée à observer les feux d’artifice avec chéri(e). Voici d’ailleurs quelques endroits où regarder l’illumination du pont Jacques-Cartier qui vous permettront aussi d’être aux premières loges pour voir les feux.

18. Chanter vos meilleurs succès romantiques au bar karaoké La Remise

Une publication partagée par Noemie (@noemiiies) le 22 Avril 2017 à 23h09 PDT

Il existe de nombreuses façons de déclarer votre amour à celui ou celle qui fait battre votre cœur, mais lui chanter la pomme est sans aucun doute la meilleure. Faites vos vocalises et rendez-vous au bar La Remise!

19. Se remettre de son hangover au Bota Bota

Une publication partagée par L I V (@oliviaox) le 3 Juil. 2017 à 17h58 PDT

Qu’il pleuve ou qu’il fasse soleil, le magnifique spa Bota Bota, situé dans le Vieux-Port de Montréal est l’endroit tout indiqué pour vous remettre de votre folle soirée de karaoké!

20. Manger des roteux et boire un milkshake au Orange Julep

Une publication partagée par Gail Simmons (@gailsimmonseats) le 5 Juil. 2017 à 7h51 PDT

L’été, un arrêt au Orange Julep est de mise. Sortez vos robes fluffy et vos souliers chics, car vous aurez l’impression de plonger en 1950.

21. Goûter à l’une de ses fabuleuses gourmandises estivales

Une publication partagée par Food Guy Montreal (@foodguymtl) le 25 Juin 2017 à 18h03 PDT

Pour se rafraichir, rien de mieux qu’un petit peu de sucré! Que vous ayez envie d’une crème glacée ou d’un popcycle funky, voici quelques options qui devraient vous donner l’eau à la bouche.

22. Passer une soirée dans un parc pour écouter un film gratuit en plein air

Une publication partagée par Charles G (@lepetitchuck) le 5 Juil. 2017 à 18h25 PDT

Tout l’été, de nombreuses projections de films en plein air sont organisées gratuitement. Sortez vos pulls et votre chasse-moustique et donnez rendez-vous à votre amoureux(euse) lors de ces soirées.

23. Se faire dorer au soleil sur l’une de ses fabuleuses plages près de Montréal

Une publication partagée par @capucinebelet_ le 24 Févr. 2017 à 11h54 PST

Pour ceux et celle qui n’ont pas les moyens de s’offrir de grosses vacances cet été, une journée de get away peut très bien faire l’affaire. Ces 8 plages magnifiques et près de Montréal devraient vous plaire!

24. Cueillir des fraises à la ferme Quinn

Une publication partagée par Omar (@lifeof_omar) le 5 Juil. 2017 à 15h16 PDT

Voilà une belle activité à faire à deux et qui ne vous coûtera pas trop cher! En plus, imaginez toutes les recettes décadentes que vous pourrez cuisiner avec votre récolte!

25. Observer les moutons dans le parc Pélican de Rosemont-La-Petite-Patrie

Une publication partagée par Eric Piccoli (@ericpiccoli) le 2 Juil. 2017 à 10h28 PDT

Tout l’été, des dizaines de moutons grignoteront le gazon du parc Pélican. Faites donc un arrêt pour aller les observer!

26. Participer à une descente de rivière en tube au Vermont

Une publication partagée par WanderLust (@dontbeatouristbetraveler) le 6 Juil. 2017 à 10h04 PDT

Sortez votre plus beau maillot et votre tube coloré, c’est l’heure de profiter à 100% de l’été! Une immense journée de descente de rivière en trip est organisée au Vermont! Pourquoi ne pas y aller un weekend?

27. Donnez un petit coup de pinceau à votre chambre à coucher

Une publication partagée par Taviria (@taviria) le 9 Juin 2017 à 0h24 PDT

Que vous habitiez ensemble depuis longtemps ou non, un petit coup de pinceau peut redonner un petit oumf à votre nid. Une bonne excuse pour vous prélasser au lit toute la journée après ça!

28. Faire un arrêt à la boutique Aux 33 tours sur l’avenue Mont-Royal pour acheter des vinyles

Une publication partagée par Steve Gerrard (@stevegerrard) le 20 Juin 2017 à 12h26 PDT

Lorsque vous faites une balade sur l’avenue Mont-Royal, vous devez absolument faire un arrêt à la boutique Aux 33 tours pour fouiner dans les vinyles. Belles trouvailles assurées!

29. Boire un café glacé au Olimpico dans le Mile-End

Une publication partagée par Buzz Marketing. (@bzzmkt) le 20 Juin 2017 à 14h24 PDT

Impossible de résister au délicieux café glacé du Olimpico. En plus, vous pourrez le siroter sur leur superbe terrasse.

30. Siroter un Apérol Spritz au Canal Lounge

Une publication partagée par Nicolas... نيكولا (@aquaboy70) le 4 Juil. 2017 à 19h39 PDT

Passez un moment sur ce café-bar flottant vous donnera l’impression d’être ailleurs qu’à Montréal.

31. Plonger dans l’univers de l’Expo 67 au Musée d’art contemporain

Une publication partagée par Musée d'art contemporain (@macmontreal) le 2 Juil. 2017 à 7h13 PDT

2017 est une année de célébration pour les Montréalais. En plus des 1001 activités organisées pour souligner le 375e de la ville, le Musée d’art contemporain souligne les 50 ans de L’Expo 67 avec une exposition à voir absolument.

32. Siroter une bière sure à L’Espace Public

Une publication partagée par Valerie Roberts (@robertsval) le 8 Août 2016 à 15h22 PDT

Les bières sures ont vraiment la cote cet été. L’Espace Public, situé dans le quartier Hochelaga, en a d’ailleurs une belle sélection!

33. Assister au spectacle Aura de Moment Factory dans la Basilique Notre-Dame

Une publication partagée par Carolyn | Beaudoin Writes (@beaudoinwrites) le 6 Juil. 2017 à 9h48 PDT

Dans le cadre du 375e de Montréal, Moment Factory a mis en place un incroyable spectacle de projections lumineuses dans la Basilique Notre-Dame. Ne manquez surtout pas ça!

34. Voyager le temps d’une soirée au Snowbird Tiki Bar

Une publication partagée par Andréanne Bérichon-Côté (@drew_bc) le 26 Mai 2017 à 9h27 PDT

Le nouveau bar à inspiration Tiki, le Snowbird Tiki Bar a tout pour plaire aux amoureux du vintage. Avec ses cocktails fruités décadents et ses petits plats, vous aurez l’impression de voyager à Hawaï à l’époque où Elvis y passer ses vacances!

35. S’aventurer dans l’impressionnante caverne de St-Léonard

Une publication partagée par @evablue le 12 Mai 2017 à 8h59 PDT

Enfilez vos casques d’explorateurs et proposez à chéri(e) de découvrir la caverne de Saint-Léonard. Toutes les heures passées à regarder les films d’Indiana Jones vous serviront enfin!

36. Bruncher au restaurant végane le plus instagrammable de la ville, le LOV (dans le Vieux-Montréal ou au centre-ville)

Une publication partagée par Aimez-vous (@lovrestaurant) le 29 Juin 2017 à 5h58 PDT

Cet été, un arrêt au magnifique restaurant LOV s’impose. Que vous soyez carnivore ou non, impossible de résister au menu tout en fraîcheur qu’offre ce restaurant très «Instagrammable».

37. Faire une balade en forêt sur l’une de ces montagnes du Québec

Une publication partagée par Geneviève (@petitegenny) le 24 Juin 2017 à 14h34 PDT

Il existe de magnifiques coins de pays à proximité de la ville. Pour une escapade en forêt, assurez-vous d’aller à l’une de ces superbes montagnes. Une fois au sommet, profitez-en pour faire un pique-nique en amoureux et prendre quelques photos.

38. Assister à un spectacle gratuit dans le décor impressionnant du Jardin botanique

Une publication partagée par Les Cères (@les.ceres) le 2 Juil. 2017 à 17h51 PDT

Tout l’été, de nombreux artistes musicaux en vogue iront faire une prestation gratuite dans le décor à couper le souffle qu’offre le Jardin botanique. Au programme, Vincent Vallières, Coral Egan, Louis-Jean Cormier et plusieurs autres!

39. Créer votre propre restaurant éphémère lors du «Restaurant day»

Une publication partagée par Restaurant Day Montréal (@restaurantdaymtl) le 17 Août 2014 à 12h33 PDT

Depuis quelques années, le «Restaurant day» permet aux foodies de créer leur propre resto éphémère le temps d’une journée. Décorez votre cours et allumez les barbecues, car des dizaines d’inconnus sont attendus pour souper!

40. Savourer la sangria au cidre du café-bar Darling sur le Plateau

Une publication partagée par TRAVEL . STYLE . FOOD . DECO (@toutpardeux) le 5 Juil. 2017 à 7h53 PDT

Ne vous laissez surtout pas berner par l’incroyable décor du café-bar Darling sur le Plateau Mont-Royal, car c’est plutôt leur sangria faite à base de cidre qui vaut le détour!

41. Faites la route des vins des Cantons-de-l’Est

Une publication partagée par Melissa "Glanti" Demers (@melglanti) le 9 Oct. 2016 à 13h23 PDT

Prenez vos cliques et vos claques, votre vieille cassette de tounes vintage et sauter en voiture jusqu’en Estrie afin de faire la route des vins. Il existe de délicieux produits québécois à découvrir!

42. Observer les étoiles à l’AstroLAB du Lac Mégantic

Une publication partagée par Céline & Cédric (@tinydot.blog) le 6 Oct. 2016 à 7h35 PDT

Imaginez... Votre tendre moitié. Vous. Les étoiles. Voilà un match parfait!

43. Manger trop de popcorn au Ciné-Parc de Saint-Eustache

Une publication partagée par ᗩmélie ᑕlément (@ameliieclement) le 11 Juin 2017 à 17h35 PDT

Enfilez votre plus beau pull et mettez les chaises longues dans la valise, car ce soir vous allez passer la soirée au ciné-parc de Saint-Eustache en amoureux.

44. Découvrir Montréal grâce à la bande dessinée Paul à partir du mois d’août

"Paul à Montréal" un parcours urbain en BD sera le projet de #lapasteque pour les célébrations du 375e de Montréal. #375mtl #paulamontreal #michelrabagliati Une publication partagée par Les Éditions de la Pastèque (@editionspasteque) le 2 Mai 2016 à 7h45 PDT

Dans le cadre du 375e de Montréal, le célèbre personnage des bandes dessinées de Michel Rabagliati vous propose de faire un trajet à travers la ville afin de découvrir Montréal autrement!

45. Boire une bonne bouteille de vin nature au Loïc

Une publication partagée par Loïc (@bar_loic) le 19 Mai 2017 à 16h20 PDT

Le restaurant Loïc, situé dans le quartier Saint-Henri, est une fabuleuse découverte pour les amoureux du vin nature et des terrasses ensoleillées. Un incontournable cet été si vous voulez passer une soirée yeux dans les yeux avec chéri(e).

46. Goûter au panier de pique-nique du Dinette Triple Crown

Une publication partagée par Kaity Brady (@princess_cowabunga) le 4 Juil. 2017 à 14h14 PDT

Le charmant restaurant Dinette Triple Crown propose à ses clients de commander un panier de pique-nique et d’aller le déguster dans le parc à proximité! Leur poulet y est d’ailleurs excellent!

47. Passer la soirée à vous pogner la cuisse au Cinéma L’amour

Une publication partagée par ✖️samantha jin (@samanthajin) le 9 Août 2016 à 8h42 PDT

Pas game!

48. Entrer dans l’univers de Wes Anderson à la Brasserie Harricana

Une publication partagée par Chloé Brossard (@rocketroucket) le 5 Févr. 2017 à 8h08 PST

En plus de ses bières particulièrement bonnes, la Brasserie Harricana charme par sa déco un brin «Wes Anderson». Les céramiques et les bancs roses... Vraiment tout a été pensé pour être «Instagrammable».

49. Dormir dans une yourte sur un site de la Sépaq

Une publication partagée par Kevin Delrue (@kevin.delrue) le 1 Juil. 2017 à 9h53 PDT

Si vous n’aimez pas le camping ou que vous avez envie de vivre une expérience en nature différente, une nuit en yourte est une belle option! Vous pourrez profiter de tous les avantages du camping sans les bibittes et l’inconfort d’un lit gonflable qui dégonfle en plein milieu de la nuit.

50. Observer les baleines à Tadoussac

Une publication partagée par Mélodie L 🌿 (@melodielamoureux) le 25 Juin 2017 à 8h39 PDT

Vous avez envie de faire un roadtrip en amoureux? Direction Tadoussac. Profitez-en pour faire une balade en zodiac pour voir les baleines, vous vous en souviendrez longtemps.

51. Boire trop de vin chez Gaston, un nouvel «apportez votre vin» sur l’avenue Masson

Une publication partagée par Adam (@adam.chef) le 24 Juin 2017 à 12h10 PDT

Pour évitez de trop dépenser au resto, une soirée dans un «apportez votre vin» est toujours une belle alternative! Le petit nouveau sur Masson, Gaston, risque de vous plaire. Brunch, diner ou souper... Les prix sont abordables et les assiettes aussi belles pour les yeux que bonnes pour le bedon.

52. Passer un après-midi à siroter des cocktails au Village au Pied-du-Courant

Une publication partagée par ali kouri 🍑 (@ali_kouri) le 4 Juil. 2017 à 15h04 PDT

En plus d’être un des endroits de prédilection pour les Montréalais qui désirent observer les feux d’artifice, le Village au Pied-du-Courant organise toutes sortes d’évènements estivaux qui devraient faire votre bonheur. En plus, l’accès au site est gratuit!