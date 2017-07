65 ans de Roulotte

Le Théâtre de la Roulotte est de retour pour un 65e tour de piste dans les parcs de Montréal cet été. Véritable tremplin pour les jeunes comédiens, la compagnie fondée par Paul Buissonneau propose une pièce centrée sur la différence, portée par un robot un peu rouillé.

La Roulotte trône au beau milieu du gymnase du collège Jean-Vianney en ce 19 juin. Il ne reste que quelques jours avant la première représentation de Bras de fer, la nouvelle pièce de la compagnie théâtrale ambulante, et les comédiens s’affairent à démonter la scène. C’est en quelque sorte une répétition pour l’été qui les attend.

«On va arriver deux heures avant chaque spectacle, monter la roulotte, jouer la pièce, rencontrer les enfants et ensuite tout démonter avant de partir dans un autre parc. Et ce, quatre à cinq jours par semaine!», explique Maxime Isabelle, finissant du Conservatoire d’art dramatique.

Le jeune comédien est entouré de Myriam Gaboury, Joanie Guérin, Antoine Charbonneau-Demers et Gabriel Favreau, tous des finissants du Conservatoire ou de l’École nationale qui se glisseront dans la peau des cinq personnages imaginés par l’auteur Mathieu Héroux.

Là réside une nouveauté de la part de la Roulotte : au lieu d’adapter des contes du répertoire classique comme elle l’a toujours fait, elle tient depuis deux ans un concours avec le Centre des auteurs dramatiques afin de proposer un texte original. Cette année, les enfants pourront découvrir le petit robot Bras de fer. «Il part du pays des robots pour émigrer au Canada, mais pendant la traversée en bateau, il rouille. Ça rend son intégration plus difficile, parce qu’il n’est pas comme les autres», résume Gabriel Favreau, qui se glisse dans la peau de l’automate.

Coffre à outils

Le Théâtre de la Roulotte joue depuis 65 ans le rôle d’un espèce de pont un peu merveilleux : les pièces qu’il présente sont souvent les premières auxquelles assistent les enfants dans l’audience, et également les premiers vrais contrats qu’obtiennent certains des comédiens diplômés des écoles de théâtre.

«C’est le premier contrat professionnel payant qu’on m’a offert. J’ai souvent monté des trucs pour des amis, où on se séparait l’argent à la gang. Ça joue aussi un rôle important pour les auteurs et metteurs en scène», révèle Jean-Simon Traversy, qui signe la mise en scène de Bras de Fer.

Ce dernier a eu un plaisir fou à conceptualiser Bras de fer avec les jeunes comédiens. «C’est la première fois qu’ils font face au processus d’audition. Ils sont tellement généreux, ils se lancent à 100%. C’est parfois plus difficile de sortir des acteurs aguerris de leur zone de confort. Eux, ils s’investissent d’une manière que j’ai rarement vue», souligne-t-il.

Une implication nécessaire compte tenu des conditions uniques qui entourent le spectacle Bras de fer. Pas question de disposer d’éclairage dans un parc, où le bruit d’un avion ou d’un camion à ordures peut aussi facilement distraire la jeune audience. «C’est un stress, mais en même temps, le conte est tellement payant! Ça stimule l’imagination et les enfants s’attachent aux nouveaux personnages», croit Jean-Simon Traversy.

D’autant plus que Bras de fer risque de toucher le public de la Roulotte. «C’est vraiment une pièce actuelle. À travers la rencontre avec Bras de fer, chaque personnage se dévoile et se transforme, et on voit qu’au-delà du rôle qu’ils jouent dans le groupe, ils ont tous leurs petites différences», note Myriam Gaboury.

«Au début, Bras de fer veut être comme les autres! Finalement, lui aussi finit par accepter son parcours et ses propres cicatrices», renchérit Antoine Charbonneau-Demers.

En plus de la conception fraîche et revampée et de l’esprit de groupe contagieux qui habite la jeune troupe, il demeure que l’ingrédient principal de la recette du succès de la Roulotte n’a pas changé. «On va dans le quartier, à la rencontre des gens et on a un contact privilégié avec les enfants. Le spectacle est gratuit, accessible à tous et on voit toutes sortes de publics. C’est ça l’esprit de la Roulotte», résume Joanie Guérin.

Le spectacle Bras de fer sera présenté tout l’été dans les parcs de Montréal.