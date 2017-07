TREMBLAY, Régina

(née Imbeault)



À St-Jérôme, à l`âge de 90 ans, est décédée Mme Régina Imbeault Tremblay, épouse de feu Marcel Tremblay.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jacques ( Hélène ), Diane, Bernard (Sylvie), Marlène, sa sœur Marguerite et son frère Raymond, ses petits-enfants et arrières petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe:le samedi 8 juillet de 13hà 17h00 suivi d’une cérémonie commémorative au salon même.