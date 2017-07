À Galchenyuk de jouer

Marc Bergevin et Alex Galchenyuk évitent donc l’arbitrage. Voilà une bonne chose, car il ne se dit pas toujours des choses gentilles dans ces occasions. Ça laisse parfois des plaies qui ne se cicatrisent pas.

Galchenyuk a fait l’objet de rumeurs d’échange au cours des dernières semaines. Bergevin est le seul à connaître la vérité à cet égard et ne comptons pas sur lui pour nous la divulguer.

La réponse est non.

Et encore moins depuis qu’Alexander Radulov a mis les voiles pour Dallas.

Je l’ai dit et je maintiens que Galchenyuk est à sa place à Montréal. On peut lui reprocher des choses, mais on ne peut pas dire qu’il est un flop. Il est premier marqueur de la cuvée 2012 du repêchage.